Partido Republicano se desmarca de Naveillan: “Una violación a los DD.HH. es inaceptable”

25 de Agosto de 2023

El jefe de la bancada de la colectividad, diputado Benjamín Moreno, dijo que "no había visto esto de la diputada, y me parece mal".

Compartir

El Partido Republicano criticó los dichos de la diputada Gloria Naveillan (IND), quien fue pasada a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, tras poner en duda la violencia sexual de agentes del Estado contra mujeres opositoras a la dictadura de Augusto Pinochet, asegurando que las denuncias son “una leyenda urbana”.

Fue el jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, quien en conversación con radio Universo cuestionó los dichos de Naveillan.

“No había visto esto de la diputada, y me parece mal, no tengo empacho en decirlo“, comenzó su crítica el legislador.

Y de inmediato dejó en claro que “una violación a los derechos humanos es inaceptable que se cometa, dónde se cometa, en el año que se cometa, por el régimen que se cometa, en la latitud del mundo en que se cometa“, expresó.

Lo que lo hace inaceptable es el hecho en sí mismo. No es quién la comete, no es el contexto en que se comete. Y en eso nosotros no tenemos ningún empacho en decirlo. Yo lo he dicho muchas veces”, sostuvo Moreno.

“Lo lamento mucho. Creo que tampoco contribuye a la situación“, concluyó el jefe de la bancada del Partido Republicano.

Naveillan a la Comisión de Ética

La diputada Gloria Naveillan fue pasada a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que calificara de “leyenda urbana” los abusos sexuales ejercidos por militares a mujeres detenidas, a pesar del extenso registro de condenas por estos delitos.

Lo anterior, a raíz de la aprobación en la Cámara de un proyecto de ley para condenar la violencia sexual ocurrida durante la dictadura.

La iniciativa promovida por el oficialismo tuvo 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones.

“Si me demuestran que están probadas, no tengo ningún problema. Pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la Unidad Popular, como es el caso de Antonieta Maachel“, manifestó la diputada.