Qué es el “criterio Tohá”: las críticas de la oposición y la defensa del Gobierno

1 de Abril de 2024

La ministra del Interior planteó que los funcionarios de Gobierno deben dejar sus cargos en caso de ser formalizados.

El denominado “criterio Tohá” en el que la ministra del Interior sostiene que las autoridades de Gobierno que sean formalizadas deben dejar su cargos automáticamente, ha generado diversas reacciones en el mundo político, tanto en el oficialismo como en la oposición.

¿Qué es el “criterio Tohá”?

El “criterio Tohá” establece que si funcionarios del Gobierno son formalizados por algún tipo de delito, deberán renunciar a sus cargos para que la investigación en curso no afecte las instituciones respectivas.

En este sentido, la secretaria de Estado expuso durante la semana pasada que “nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones“.

Este debate se da luego de la formalización del ex director de PDI, Sergio Muñoz, quien renunció después de que filtrara información al abogado Hermosilla.

Dicho criterio pone en duda el futuro del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, quien es investigado en el marco del Caso Convenios. Además, podría afectar al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que está siendo indagado por omisión de delitos de la institución en medio del estallido social, por lo cual será formalizado el próximo 7 de mayo.

Las críticas de la oposición

Esta situación ha despertado los cuestionamientos de la oposición. Bajo este contexto, el diputado Jorge Durán (RN) aseguró que dicho criterio “no es lo adecuado“. A su parecer, “lo más oportuno es que el presidente tome decisiones claras a favor del país, y le pida de una vez por toda la renuncia a Miguel Crispi, e incluso a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez“.

Siguiendo en esa línea, la parlamentario Ximena Ossandón (RN) expuso: “Si el Gobierno fija un estándar debe hacerlo, pero con todos los funcionarios. No importa si es el máximo asesor de la Presidencia o la jefa de la Dipres”.

El diputado Rubén Oyarzo (PDG) manifestó que “claramente es pisarse la cola, porque existen distintos criterios, a mi parecer, del Gobierno. Hago un llamado al Gobierno a que tenga un criterio único, que sea parejo para todos y que le dé credibilidad”.

Por su parte, el parlamentario de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, afirmó que “siempre tiene que operar el principio de la presunción de inocencia. Pero cuando es una cuestión política es distinta. Y creo que la ministra (Tohá) se equivoca, porque lo que hace es ponerle presión al general Yáñez”.

La defensa del Gobierno ante cuestionamientos a “criterio Tohá”

Tras las diversas reacciones que se generaron por el “criterio Tohá”, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas que hacen alusión a que podrían incidir a la falta de presunción de inocencia.

En ese sentido, Vallejo partió diciendo que “cuesta entender la crítica al criterio que el Gobierno ha establecido respecto a las formalizaciones“.

Esto en el contexto en que el mismo sector en donde provienen las críticas “pedía todos los días la salida de un ministro, un asesor del segundo piso, sin ninguna formalización. Sólo por razones políticas“.

Con respecto a lo anterior, la ministra Camila Vallejo sostuvo: “No se entiende la contradicción permanente de la oposición respecto a estos casos. Cuando hablamos de tener un estándar alto y cumplir con ese estándar, independientemente del color político, lo decimos en serio”.

Para cerrar, la secretaria de Estado dijo: “No se entiende, no se entiende esa crítica, no se entiende ese doble estándar“, concluyó.