Diputada Marcela Riquelme se autodenuncia por abuso y renuncia al Frente Amplio por “falta de apoyo”

11 de Noviembre de 2024

La legisladora cuestionó que la denuncia en su contra se filtrara a los medios de prensa, "causando un grave daño, no solo a la presunta víctima, sino que también a mi persona, a mi familia y a mis amigos, y por supuesto a mi equipo".

La diputada Marcela Riquelme se autodenunció tras conocer una acusación de abuso sexual en su contra, presentada por parte de una integrante de su equipo parlamentario, además de informar su renuncia al Frente Amplio por “falta de apoyo”.

La legisladora compartió una declaración pública en la cual detalla que “luego de los difíciles días que junto a mi familia y a mi equipo hemos pasado, en que he tenido que reflexionar sobre mi militancia en el Frente Amplio, debo primero que todo dar las gracias a mis compañeros de la Cámara de Diputados por el trato respetuoso que he tenido de parte de ellos”.

Sin embargo, la diputada Riquelme precisó que “ese trato no se vio reflejado jamás en nuestra región, por parte de las autoridades regionales del partido, de sus dirigentes, no así, de su militancia”.

“Es por esa razón que he decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que es en los tribunales de justicia y el día de hoy (lunes) me he autodenunciado”, puntualizó Marcela Riquelme, que además anunció que renunció al Frente Amplio.

“El motivo de mi renuncia al Frente Amplio es por la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta Dirección Regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa”, puntualizó.