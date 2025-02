Vodanovic llama a la calma ante posible candidatura de Bachelet: “Tampoco queremos aparecer presionándola públicamente”

5 de Febrero de 2025

Junto con eso, la timonel del PS aclaró cuál es el verdadero motivo por el que la citaron una reunión en marzo y no es precisamente para hablar de las presidenciales.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a una eventual tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet. En conversación con Mesa Central de T13 Radio, la senadora hizo un llamado a la calma, luego de que varios personeros la instaran a definirse.

“Nosotros tampoco queremos aparecer presionando a la presidenta públicamente (… ) ella ha sido bastante categórica hasta ahora en todas las respuestas que ha dado, en todas las posiciones”, dijo, en alusión a que la ex mandataria se ha negado a una posibilidad de postularse a La Moneda por tercera vez.

Por lo mismo, Vodanovic quiso aclarar respecto a una posible reunión con Bachelet en marzo y explicó que “el colectivo la convocó para realizar un reconocimiento como mesa saliente del partido, un reconocimiento. No es que nosotros le hayamos pedido que venga a decir si va a ser candidata o no. Porque entonces, si esa es la expectativa, finalmente no es a lo que yo le pedí que asistiera”.

“Nosotros la invitamos a que dé una visión de la política, no solo de Chile, sino mundial. Ella va a estar viajando, tiene que ir a México, tiene una agenda bien apretada por lo demás en marzo, por lo tanto, no sé en qué fecha ella podrá ir, porque va a estar prácticamente todo marzo afuera. Entonces, tampoco yo quiero que se cree la expectativa de que nosotros estamos esperando eso, para que ella diga sí o no, y a partir de eso trabajar”, agregó.

A pesar de todo lo anterior, Paulina Vodanovic fue consultada si aún existía la posibilidad de que Michelle Bachelet aceptara una nueva candidatura presidencial.

“Las candidaturas presidenciales no son aventuras personales, tienen que ver con la representatividad que puede tener dentro de un sector, las posibilidades reales de que ganemos, porque si queremos salvar cada partido su lista parlamentaria, podemos tener 10 candidatos en primaria. Si de verdad queremos pelear en la presidencial con cierta factibilidad de poder ganarla, tenemos que unirnos”, sostuvo la senadora.