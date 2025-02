Desde el Gobierno a RN: las reacciones a la denuncia por abuso sexual contra Jorge Durán

11 de Febrero de 2025

Mientras la ministra Tohá espera que se investigue sin privilegios, la diputada de su partido, Ximena Ossandón, reveló que la continuidad de Durán estaba en evaluación antes de esto.

Durante esta jornada conocimos la denuncia por abuso sexual en contra del diputado Jorge Durán (RN) por parte de su ex pareja Macarena Villablanca. Esto llevó a que durante la madrugada llegaran detectives de la Brigada de Delitos Sexuales la Policía de Investigaciones (PDI) a realizar pericias en el domicilio del parlamentario.

Horas después de conocerse el caso, el mismo Durán negó las acusaciones en su contra y aseguró que todo lo que ocurrió con su ex pareja fue de manera consensuada. Junto con eso, aseguró que fue extorsionado, por lo que la denunció ante Carabineros por dicho delito, además indicó que sufrió un robo.

“Para mi sorpresa, posteriormente a mi denuncia, mi ex pareja presentó una denuncia en mi contra por abuso, lo que ha generado una situación completamente alejada de la realidad y ha afectado significativamente mi imagen pública“, agregó.

En un punto de prensa, Villablanca explicó su versión respecto a la denuncia por robo y extorsión que presentó el diputado en su contra. “Yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes, porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, están las publicaciones en sus redes sociales. Eran boletas de honorarios y se suponía que desde enero íbamos a hacer un contrato a través del Congreso”, explicó.

Si no denunció con anterioridad estos hechos, fue porque “tenía miedo. Él me tenía súper amenazada desde antes que pasara”. Además, confesó que “sentía que era como la mafia, como que no podía salir de esta relación en la que estaba, porque Jorge me tenía amenazada de que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces”.

Reacciones a la denuncia de abuso contra Jorge Durán

Durante el día se han conocido diversas reacciones a la denuncia de abuso sexual contra Jorge Durán. Por un lado, desde el Gobierno, la ministra Carolina Tohá aseveró que “nadie en Chile puede poner en discusión que una acusación de violación es algo grave, en cualquier caso, porque hay una persona, en este caso una mujer, que ha sido vulnerada”.

“Es un delito gravísimo, nuestra legislación así lo reconoce y si la persona acusada además tiene un rol de autoridad, esto es aún más grave, ciertamente lo tomamos con la mayor gravedad”, agregó.

En esa misma línea, la titular de Interior reiteró que “lo valioso es que pase donde pase, que hay personas acusadas de delitos sexuales, de corrupción, de delitos de cuello y corbata, de cualquier tipo de delito, la justicia actúe con la misma firmeza y no haya privilegios ni doble estándar. Si son míos, si son tuyos, de donde sea, el estándar debe ser el mismo”.

Consultada por si Durán debiera ser suspendido de su cargo de diputado, Tohá aclaró que “hay un proceso en Chile para eso, se llama desafuero y es el tribunal el que tiene que evaluar y tiene distintas etapas para eso”. Pero que lo importante es “cómo se reacciona cuando pasa”.

Desde Renovación Nacional (RN), partido donde milita Jorge Durán, también tuvieron palabras para lo ocurrido con esta denuncia por presunto abuso sexual. Así, en esta jornada aseguraron que el caso será investigado por el Tribunal Supremo, por lo que la continuidad del parlamentario está en evaluación.

En Mucho Gusto, la diputada Ximena Ossandón aprovechó la instancia de acusar a su par de no participar “en nuestras reuniones. Cuando hacemos comisiones investigadoras, cuando hacemos sesiones especiales, él jamás firma las cosas de la bancada, tema que a nosotros nos tiene bastante molestos, sobre todo en el último tiempo”.

“Hemos conversado internamente, tenía que conversarlo con él ahora, al final del receso, antes de entrar, porque efectivamente estaba en evaluación esa continuidad“, denunció.