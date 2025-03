Álvaro Elizalde, el hombre fuerte del PS que desembarca en Interior a comandar el último año del gobierno de Boric

Actualizado el 4 de Marzo de 2025

El nuevo ministro del Interior viene precedido de una vasta trayectoria en cargos de Gobierno y en el Congreso. Su cargo en la Segpres será asumido por Ricardo Lagos Weber (PPD).

Superintendente de Seguridad Social, vocero de Gobierno, presidente del Senado, titular de la Segpres y ahora ministro del Interior. Esas son las credenciales de Álvaro Elizalde (PS), nuevo jefe del gabinete ministerial del presidente Gabriel Boric, luego de que la ahora ex ministra Carolina Tohá decidiera renunciar para abocarse al desafío de conseguir ser la candidata presidencial del oficialismo.

Elizalde, quien llegó al Gobierno en abril de 2023, deberá comandar el estreno del nuevo Ministerio de Seguridad pronto a estrenarse el próximo mes de abril. A la vez, tendrá como objetivo moldear las nuevas funciones de Interior, cartera que ya no tendrá las atribuciones de seguridad que pasarán al ministro que asuma en la cartera de dicho nombre.

La llegada de Álvaro Elizalde a Interior se da -además- en el contexto del último año de administración de Boric con aún varias reformas pendientes.

Voces del Partido Socialista destacan el liderazgo que suele ejercer Elizalde en los cargos que ostenta, su amplia experiencia en el aparataje del Estado y la capacidad de concitar acuerdos en el Congreso.

Como titular de la secretaría General de la Presidencia -cargo en que relevó a Ana Lya Uriarte- Elizalde sacó adelante la reforma electoral para las elecciones municipales y de gobernadores. Asimismo, sentó las bases del proyecto que busca limitar el voto migrante y la reforma al sistema político, iniciativas que serán tramitadas y eventualmente votadas este año.

De igual forma, secundó a sus pares en otras discusiones de relevancia, como el proyecto que creó el Ministerio de Seguridad o en un primer tramo la reforma de pensiones.

Su gestión, sin embargo, también dejó episodios polémicos. Cuando recién asumió la mesa directiva encabezada por Karol Cariola, su figura fue duramente cuestionada luego de que el diputado Gaspar Rivas confesara que Elizalde le “ofreció” la vicepresidencia de la Cámara para sumarse al oficialismo y votar a favor de la carta comunista.

Dicha controversia le costó una moción de censura a la mesa recién asumida la cual fue rechazada a la postre.

La Segpres, tras el cambio de gabinete, será liderada desde por Ricardo Lagos Weber, militante PPD y hasta ahora senador.

Elizalde: hombre fuerte del PS a Interior

Sumado a su creciente influencia en el gobierno de Gabriel Boric, Álvaro Elizalde también ejerce un fuerte liderazgo en el PS, partido que lideró entre 2017 y 2022.

Junto a Paulina Vodanovic -actual timonel socialista- son las figuras más preponderantes del Tercerismo, corriente que hoy asoma como la principal fuerza en las filas socialistas.

Incluso, durante los últimos meses de 2024, Vodanovic le habría planteado a Elizalde la opción de ser el abanderado presidencial del PS. Su buena valoración en el gabinete y su amplia experiencia lo situaban como el candidato natural del partido alojado en París 873.

No obstante, Elizalde declinó de dicha opción para abocarse completamente a su rol de secretario de Estado.

Ahora, con Elizalde de la mano, el Partido Socialista vuelve a la cartera del Interior tras 20 años y se convierte en el tercer militante en dicho cargo desde el retorno a la democracia.

El último ministro del Interior socialista fue José Miguel Insulza quien se desempeñó en el cargo durante casi todo el periodo de Ricardo Lagos y lo dejó en 2005.

Un millón en efectivo robado y vínculos con ex alcalde de San Ramón

Uno de los puntos oscuros de la gestión de Álvaro Elizalde durante su conducción del PS fue la crisis generada a raíz de la administración del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien fue procesado por vínculos con el narcotráfico durante su administración del municipio.

A pesar de que Aguilera prontamente fue removido del partido, el robo de un millón de pesos en efectivo que sufrió Elizalde desde su auto pocos meses después de que explotara el caso generó suspicacias en la tienda socialista. Sobre todo porque el revuelo de lo sucedido en San Ramón estuvo cruzado por las irregularidades en la comuna en el contexto de las elecciones internas del PS.

“Todos los que ocupamos cargos públicos tenemos que entender que hay que dar explicaciones por lo que ocurre, y buenas explicaciones porque, si no, queda una duda legítima en la ciudadanía, y nadie puede dejar eso abierto. Frente a esas dudas, espero que el presidente del partido las aclare con toda la nitidez que se requiere para garantizar que no hay nada irregular y que, simplemente, fue víctima de un asalto”, dijo el entonces diputado y ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de violación y abuso sexual.