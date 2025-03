Matthei se enfrenta a todos: Republicanos reitera negativa a primaria y oficialismo sale en defensa de Bachelet

Actualizado el 3 de Marzo de 2025

La abanderada de Chile Vamos otorgó una entrevista en la que llamó a todos los sectores de oposición a trabajar en conjunto y se refirió a la posibilidad de competir nuevamente con Michelle Bachelet por la Presidencia de la República.

Compartir

Respuestas del oficialismo y sus vecinos de sector recibió la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, luego de su llamado a la unidad en la derecha y el emplazamiento que realizó ante una eventual candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet.

En entrevista con La Tercera, la abanderada de la coalición de derecha planteó la necesidad de conformar una alianza con todas las fuerzas opositoras al actual Gobierno, apelando a que Demócratas, Amarillos, Socialcristianos, libertarios y republicanos no tienen “tantas diferencias o casi ninguna”.

En ese sentido, Matthei reiteró que llamará “una y otra vez” a la unidad del sector para enfrentar en conjunto la elección presidencial y las parlamentarias.

“Yo no voy a ser quien divida a la derecha de ninguna manera. Ahí veremos cómo nos vamos poniendo de acuerdo (…) Lo que sí quiero dejar claro es que para gobernar Chile, para gobernar en la situación sumamente compleja en que nos encontramos, tiene que haber grandeza y tiene que haber una actitud de poner a Chile primero”, sostuvo la ex alcaldesa de Providencia.

En cuanto a la posibilidad de que Michelle Bachelet asuma por tercera vez una candidatura presidencial y se repita el escenario de 2013 -elección en que la militante socialista de impuso contundentemente con el 62,17%- Matthei sostuvo: “No me vengan con eso. Me tuve que hacer cargo de una candidatura que nadie quería, porque se habían caído dos o tres candidatos. Entonces, no me vengan a decir a mí que yo perdí esa elección. Lo que yo hice fue asumir cuando nadie más quería asumir, sabiendo que iba a perder. No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder”.

Republicanos reitera negativa a primarias

El nuevo llamado de Evelyn Matthei para alcanzar la unidad de las diversas fuerzas de la oposición no obtuvo buena acogida, especialmente en el Partido Republicano donde apuestan a fortalecer el liderazgo de su abanderado José Antonio Kast y diferenciarse del proyecto político de Chile Vamos.

Así lo hizo ver el jefe de bancada de diputados republicanos, Luis Sánchez, quien apuntó a que “Evelyn Matthei falta a la verdad; los republicanos tenemos muchas diferencias con Chile Vamos y eso ha quedado demostrado en el Congreso”.

“Estuvimos en contra de los procesos constituyentes, hemos rechazado los malos proyectos del gobierno como el manotazo en pensiones y nos hemos opuesto al aumento irresponsable del aparato público que hoy tiene las finanzas del país en las ruinas”, acotó Sánchez, según consignó Cooperativa.

Desde el centro democrático también se desechó la posibilidad de conformar una gran alianza que incluya sectores cercanos a la derecha más dura.

“Demócratas es un partido de centro que no tiene nada que ver con los extremos. Me parece que estamos muy lejos de libertarios, de republicanos y todos aquellos que admiran a (Javier) Milei, a (Donald) Trump, que relativizan por estos días la invasión de Rusia a Ucrania”, aseguró a La Tercera el senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker.

Defensa a Bachelet y recorte fiscal de Matthei

Desde el otro extremo del espectro político también se plantearon críticas a las declaraciones de la abanderada de Chile Vamos; tanto por el emplazamiento a la ex presidenta como por su propuesta de recorte fiscal.

Sobre Bachelet, fue la misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien se encargó de blindar la figura de la ex mandataria. “Sería bueno ver a la candidata Evelyn Matthei mostrando sus reales propuestas en lugar de estar tan pendiente de los demás. Increíble que no supere el trauma de la derrota de 2013. ¿Esto se llama proyección o simplemente falta de sustancia?”, replicó la timonel socialista en su cuenta de X.

Consultado por EL DÍNAMO, el diputado PS, Marcos Ilabaca, reforzó los dichos de Vodanovic indicando que “es una aseveración bastante osada por parte de una persona con la experiencia de Evelyn Matthei. Más bien demuestra cierto nivel de temor ante una carrera que sabe que va a ser muy complicada para ella. Porque claramente el cariño que tiene la presidenta Bachelet en todos los chilenos es de tal magnitud que podría volver a ser presidente de la República y eso le provoca pavor a la señora Matthei”.

Las declaraciones de la abanderada también hicieron eco en el Gobierno del presidente Gabriel Boric. Incluso, la ministra del Trabajo, Jeanette Jara -que suena como posible carta presidencial del PC- cuestionó la propuesta de recorte fiscal que Matthei detalló en la entrevista.

“El escenario de verdad que está plenamente abierto, sobre todo cuando uno escucha a los candidatos de oposición en las entrevistas del fin de semana”, sostuvo Jara a la vez que cuestionó el “poco sentido como de conexión con la realidad” del sector.

“Me sorprendí en la entrevista a la candidata Matthei. ¿Realmente piensa conducir el país con la realidad de Providencia, que no es la realidad de Chile?”, acotó la secretaria de Estado en referencia a la propuesta de recorte fiscal de US$ 6.000 millones.