De Rementería recuerda allanamiento a Karol Cariola el día de dar a luz: “Un descriterio total”

El diputado De Rementería precisó que los policías civiles buscaban “elementos electrónicos de Karol, especialmente el teléfono (…) me dicen que ellos tienen un carro en el hospital y que si no le entregan el teléfono esto va a ser con escándalo”.

El diputado Tomás de Rementería (IND) se refirió al cuestionado allanamiento que afectó a su pareja, la diputada Karol Cariola (PC), el mismo día que daba a luz a su hijo, lanzando duros dardos contra el actuar de la PDI.

De Rementería precisó a Tele13 Radio que en el departamento de Cariola se encontraba su madre y sus dos hijos, los que estaban a la espera de la llegada de Borja.

El legislador explicó que “mi mamá es adulta mayor, estaba con mis dos hijos de 3 y 8 años. Llegan (los policías) y dicen que tienen que entrar y que si no abren, van a entrar a la fuerza. Mi madre les señala que no conoce el departamento, porque efectivamente era la primera vez que mi madre estaba en el departamento de Karol en Santiago (…) Le digo (a Cariola) lo que está pasando, me voy con el traje quirúrgico puesto”.

La pareja de la presidenta de la Cámara de Diputados calificó lo sucedido como “una situación un poco dramática. Por eso hay cosas que a mí me extrañan, porque cuando llega el oficial de la PDI y cuando yo salgo se nos informa que hay un carro de la PDI afuera del hospital. Entonces me parece muy dudoso cuando el fiscal Cooper dice que desconocía la situación”.

En esta línea, acusó a la PDI que trató de arrebatarle el teléfono a su hija de 3 años, aseverando que “señalaban que el teléfono al no tener chip o al no estar prendido, no podían prever que era de una niña (…) le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija”.

El padre del hijo de Karol Cariola sostuvo que lo acontecido fue “un descriterio total” y “por eso estamos acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos pedido a la PDI que se informe, que entreguen información de por qué el procedimiento se desarrolló de esa forma, porque acá hubo una afectación primero a la madre de mi hijo, a Karol Cariola, a tres menores que estuvieron involucrados en el procedimiento, a personas adultos mayores, como es mi madre. Y aún así, con toda esta situación, el fiscal decide seguir con el procedimiento”.