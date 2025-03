PDI responde a acusaciones de “violencia obstétrica” contra Karol Cariola tras allanamiento

Actualizado el 10 de Marzo de 2025

Desde la PDI rechazaron de plano haber llegado al hospital donde estaba internada Karol Cariola y que la diligencia fue coordinada de forma voluntaria por su pareja, el diputado Tomás de Rementería.

Compartir

La PDI salió al paso de los cuestionamientos de la defensa de la diputada Karol Cariola (PC), que acusó que durante el allanamiento realizado por la Brigada Anticorrupción se cometió “violencia obstétrica” contra la parlamentaria, ya que la diligencia ocurrió a horas de dar a luz.

Esto hizo que Juan Carlos Manríquez, defensor de Cariola, solicitara que se declare la nulidad de la pesquisa, además de la presentación de un reclamo formal al director de la PDI, Eduardo Cerna.

Ante esto, la policía civil precisó a La Tercera que el allanamiento se centró en el departamento de la presidenta de la Cámara de Diputados en Providencia, descartando las palabras de Manríquez, que aseguró que los funcionarios terminaron “prácticamente queriendo ingresar hasta la sala de parto donde ella se encontraba dando a luz esa misma mañana”.

Frente a estos dichos, rechazaron de plano haber llegado al hospital donde estaba internada Karol Cariola y que la diligencia fue coordinada de forma voluntaria por su pareja, el diputado Tomás de Rementería, y que no le ordenaron que llegara al departamento, como planteó el propio legislador.

“Mi mamá es adulta mayor, estaba con mis dos hijos, de 3 y 8 años. Llegan (los policías) y dicen que tienen que entrar y que si no abren van a entrar a la fuerza. Mi madre les señala que no conoce el departamento, porque efectivamente era la primera vez que mi madre estaba en el departamento de Karol en Santiago (…) Le digo (a Cariola) lo que está pasando, me voy con el traje quirúrgico puesto”, detalló De Rementería.

En esta línea, desde la PDI respondieron a la denuncia de haberle arrebatado un teléfono celular a la hija menor del diputado, indicando que solo pidieron que el aparato fuera conectado a un cargador para ver que no fuera otro teléfono de Karol Cariola y al corroborarlo, lo dejaron donde estaba.

“Se trata de una estrategia de defensa, donde se instala una especie de denuncia con el único propósito de que no se lleve a cabo la revisión de ese celular, pero el fondo no está en discusión, ni lo que motivó el allanamiento, ni lo que se investiga”, expresó la policía civil.