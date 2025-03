Juan Luis Ossa, coordinador programático de Evelyn Matthei: “Es un error que las derechas no asuman que el rival está en la otra vereda”

Actualizado el 12 de Marzo de 2025

El historiador fija los ejes centrales de la propuesta de la candidata de Chile Vamos: seguridad, crecimiento económico y bienestar social. Destaca que la seguridad es la principal urgencia del país, afirma que un gobierno de Matthei no sería continuidad de Piñera y sostiene que la unidad de la derecha es indispensable para vencer al actual gobierno, al que califica como "muy malo".

Fue en el segundo proceso constituyente cuando Juan Luis Ossa entró en contacto con la entonces alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Al historiador le preocupaba el devenir del camino constitucional que estaba tomando Chile y pidió el apoyo de quien entonces ya se proyectaba como la figura más preponderante de Chile Vamos.

Así, en la antesala de la elección municipal y regional, Ossa -que se había desempeñado hasta entonces como investigador en el Centro de Estudios Públicos (CEP)– comenzó a trabajar codo a codo con Matthei. Tras la elección, Ossan comenzó una nueva función: coordinador programático de la campaña.

“La verdad es que lo que me motiva es que siempre he tenido una relación muy cercana con la política, ya sea estudiando —soy historiador de la política— o también como candidato a los dos procesos constituyentes. De hecho, fue en el segundo proceso constituyente que entré en contacto con Evelyn, nos juntamos e hicimos muy buenas migas, y ahí entonces una cosa fue tomando forma hasta hacerme cargo del trabajo de coordinador”, explica Ossa en entrevista con EL DÍNAMO.

En esa función, el historiador da los principales lineamientos de la campaña de la abanderada de Chile Vamos: seguridad será el corazón de la campaña, con urgencias bien delimitadas y desmarcándose de los gobiernos previos del ex presidente Sebastián Piñera.

Además, Ossa comenta la discusión desatada en la oposición sobre si realizar o no primarias: “Es un error que las derechas no asuman que el rival está en la otra vereda. Tenemos un muy mal gobierno de izquierda, que está liderado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y ante eso, la agrupación de todos los pensamientos de derecha es indispensable para vencer este mal Gobierno”, dice el coordinador programático de Matthei.

Ossa sobre programa de Matthei: “Migración ilegal y el crimen organizado son nuestras urgencias”

—Eres el colaborador que lleva más tiempo trabajando en la campaña, ¿cómo ha evolucionado durante este último año la idea de que Matthei encare la carrera presidencial?

—La verdad es que ha evolucionado de manera muy fluida. Ella tiene una forma de trabajar que es muy horizontal. Por supuesto, es ella la que toma la decisión final en las cosas relevantes, pero tiene una forma horizontal de trabajar con los distintos equipos.

A ella le encanta hacer buenos equipos, le gusta mucho que las personas que son parte de esos equipos se sientan cómodos y por lo tanto ha sido muy fluido desde la elección municipal hasta ahora que es la candidata de Renovación Nacional y de la UDI.

Es una evolución, insisto, sin altos ni bajos, sino que es un continuo que creo que se ha dado súper bien. Su relación con los partidos es extraordinaria, con los parlamentarios es extraordinaria. Y todo eso, insisto, por el fiato que tiene con sus distintos equipos.

—Respecto a lo que se presentó la semana pasada, el Plan de Acción Inmediata, que me imagino que es como un puntapié inicial de lo que será el programa más completo más adelante, ¿cómo se llegó a esa propuesta en concreto y también cómo se llegó a conformar este equipo tanto políticamente como de forma más técnica?

—Lo primero es que nos dedicamos a hacer estudios cuantitativos y cualitativos para saber dónde están los principales dolores de los chilenos y chilenas. Llegamos a cuestiones que son urgentes y otras que son importantes. Las urgentes hay que combatirlas y atacarlas lo antes posible. Esas cuestiones son la migración ilegal y el crimen organizado. Esas son nuestras urgencias.

Las cosas importantes, que pueden tardar un poco más, porque son cuestiones de más largo aliento, son las listas de espera, el regreso al aula de los niños para que no sean capturados por el crimen organizado, la crisis habitacional y, por último, un reordenamiento de lo que entendemos por Estado. Nuestra propuesta es una de cero corrupción, las finanzas públicas tienen que estar pensadas para ayudar a los chilenos, no a los políticos, y para eso se requiere una transparencia total en el gasto público.

—¿En base a ese diagnóstico se conformaron los equipos de trabajo?

Efectivamente, a partir de esas urgencias y esas temáticas importantes, diseñamos cuatro grandes comisiones: la de seguridad nacional; la de desarrollo, que tiene que ver con que el país vuelva a crecer; la de bienestar, que dice relación con política social; y una última que es muy importante, que es la actividad, la viabilidad jurídica y presupuestaria de las otras tres, denominada bases.

Esto es todo un sistema que está unido, integrado, para darle solución a las urgencias y a demandas del país.

—Lo que se puede apreciar en la propuesta de Matthei es una batería importante en la temática de seguridad, ¿esa va a ser el corazón de la campaña?

Absolutamente, es la principal urgencia que estamos enfrentando como sociedad. Y si no atacamos eso desde el minuto uno, aunque seamos gobierno no vamos a poder hacer muchas otras cosas que debemos hacer en materia económica, en materia habitacional, en materia de salud y en materia educacional. Sin seguridad no hay nada que pueda florecer. Ni la propiedad privada, ni los hospitales van a funcionar bien, ni nuestros hijos van a aprender a leer y a escribir. Porque necesitamos darles certezas a los chilenos que cuando salgan de sus casas van a poder llegar al trabajo sanos y salvos. Por eso para nosotros la seguridad es totalmente indispensable.

—¿Son viables las propuestas en migración y materia carcelaria? En primer lugar, hay dos cárceles que están concesionadas en el desierto en este momento. Eso se responde solo. Y respecto a las expulsiones, nosotros siempre vamos a respetar el derecho internacional. Por lo tanto, hay que tener una imaginación muy presente a la hora de pensar en las expulsiones. Para eso hay que trabajar coordinadamente con nuestros países vecinos pero también con otros países que estén dispuestos a combatir el narcotráfico y estén dispuestos a recibir algunos de los delincuentes que hay en Chile. Si eso no se puede, porque no hay consulado en Venezuela, nos vamos a poner imaginativos y lo vamos a lograr.

“Un eventual gobierno de Matthei no será continuidad de Piñera”

—En los integrantes de la comisión se aprecia una fuerte presencia de ex ministros y ex subsecretarios del presidente Sebastián Piñera, ¿este programa y equipo es una continuidad de la senda trazada por el ex mandatario?

—En este minuto hay más de 300 personas que han participado en el grupo programático. Esto va mucho más allá de los otros dos gobiernos del ex presidente Piñera. Es evidente que con 300 técnicos y expertos uno sobrepasa cualquier otra línea programática que hayamos tenido con los sectores. Y estamos súper contentos con eso.

—¿Entonces un eventual gobierno de Matthei no sería de continuidad del ex presidente Piñera?

—Por supuesto que no. Porque después de tres años de este Gobierno de izquierda la situación es muy distinta; es mucho peor. Y por lo tanto, comparar ambas situaciones es inconducente. Ahora, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a trabajar con los mejores en cada una de las áreas. Y si para eso se requiere juventud o experiencia, mujeres, hombres, etc., lo vamos a hacer. Porque aquí lo que está en juego es el país, no una posición política determinada.

—En la alocución de Matthei hubo duras críticas al Gobierno, algo que se ha cuestionado por el oficialismo que acusan que más que propuestas, la campaña está más centrada en la disputa, ¿cómo lo ves?

—Al momento, la única candidata presidencial que ha mostrado propuestas y medidas concretas, en tiempos concretos, ha sido Evelyn Matthei, así que a nosotros no se nos puede acusar de no estar haciendo una campaña propositiva.

“Si vamos unidos es más probable que ganemos, incluso en primera vuelta”

—¿Encontró Matthei el tono para la campaña?

—Ese tono, la verdad, lo venimos viendo —al menos internamente— desde hace muchos meses. Y es el resultado de mucho trabajo, de muchas escuchas, de sentarse a conversar con los equipos programáticos y con los partidos involucrados. Y, al menos yo, es el tono que vengo escuchando hace varios meses y de forma sólida.

—¿Dónde ven la principal amenaza para la campaña? ¿En la misma derecha o en el oficialismo?

—El principal adversario o amenaza es el crimen organizado y la inmigración ilegal. Si no resolvemos eso como un país, la verdad es que no vale la pena pensar en otras cosas. Eso es lo que realmente urge. Y por lo tanto hay que concentrarse en eso, en hacer buenas propuestas, en hacer buenas medidas, porque de otra forma el cáncer del narcotráfico lo pagamos todos.

—Lo pregunto de otra manera, ¿les preocupa que las derechas hoy en día no logren converger en una primaria?

—Creo que es un error que las derechas no asuman que el rival está en la otra vereda. Tenemos un muy mal gobierno de izquierda, que está liderado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y ante eso, la agrupación de todos los pensamientos de derecha es indispensable para vencer este mal Gobierno.

—En relación a las primarias, ¿la dirección de la campaña hoy está puesta en la primera vuelta de noviembre o vislumbran la posibilidad de primarias?

—Yo me dedico a cuestiones programáticas y soy muy respetuoso de la decisión de Evelyn Matthei. Sí puedo repetir lo que ella ha dicho, y que me parece muy lúcido: si vamos todos unidos a una primera vuelta, es más probable que ganemos, no solo en la segunda vuelta, sino quizás incluso en la primera vuelta.

—Hace unos días, Carolina Tohá renunció al Ministerio del Interior y anunció su candidatura, ¿se clarifica el panorama con ella ya en carrera y no en La Moneda?

—Habrá que ver qué ocurre en la centroizquierda y en la izquierda. ¿No van a haber primarias? Como historiador soy muy respetuoso de las cronologías. No nos adelantemos.

—Esta semana en la encuesta Cadem se vio una nueva caída en el apoyo a Matthei, ¿se lo atribuyes a algo específico? ¿les preocupa?

—Al mismo tiempo que se puede citar a la encuesta Cadem, es importante citar a otras encuestas que han aparecido en el último tiempo, como la Criteria, como la Panel Ciudadano, que muestran números bastante distintos a la Cadem. Por supuesto que respetamos todas las metodologías, respetamos todos los análisis, pero yo agruparía todo el trabajo estadístico y cuantitativo, digamos, en una sumatoria, no solo en un momento específico o en una encuesta específica. Porque, insisto, dos días antes de la Cadem, salieron números muy distintos en la Panel Ciudadano, y antes que eso, en la Criteria.