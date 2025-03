“No me van a poner en contra de compañeras de ruta”: la reacción de Boric tras filtrarse los chats de Cariola y Hassler

Actualizado el 15 de Marzo de 2025

El presidente Gabriel Boric usó su cuenta de X para entregar su opinión sobre los chats en que recibió duras críticas de Karol Cariola e Irací Hassler.

El presidente Gabriel Boric aseguró que “no me van a poner en contra de compañeras de ruta“, al comentar los chats entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los que la primera se refirió al mandatario como “una mierda de ser humano”.

El jefe de Estado empleó su cuenta de X para referirse al contenido de las conversaciones entre ambas militantes del Partido Comunista, que se filtraron luego de que fueran recuperados por la Policía de Investigaciones (PDI).

“Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de lo más natural“, comenzó su mensaje el presidente.

Luego añadió que “si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos“.

“Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza“, planteó a continuación.

El mandatario culminó su breve mensaje con palabras hacia las dos militantes comunistas y les mandó “un abrazo grande a Karol e Irací“.

Qué decían los chats de Hassler y Cariola sobre el presidente Boric

De acuerdo con lo informado por La Tercera, los chats entre Hassler y Cariola fueron recuperados por la PDI desde el teléfono celular de la ex alcaldesa de Santiago a través del software “Cellebrite Reader”.

Entre las conversaciones que mantuvieron Karol Cariola (KC) e Irací Hassler (IH) destacan los duros epítetos dirigidos al presidente Gabriel Boric (P), pero también contra algunos de sus más cercanos colaboradores, como la ministra Camila Vallejo y el ex jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía.

Luego de que la diputada manifestara que “estoy muy decepcionada del proyecto político” y de que la ex autoridad comunal se mostrara de acuerdo, Cariola no dudó en manifestar que “este gobierno es lo peor que nos ha pasado“.

A continuación el diálogo continuó en los siguientes términos:

IH: Me da tanta lata q se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro q salió mucho después ya tiene su reforma tributaria lista, acá no se ha logrado prácticamente nada.

KC: Puros costos. Para que otros se den gustitos.

IH: Lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno.

KC: El P es una mierda de ser humano.

IH: Ahora todo es desangrandl (sic).

KC: Obvio.

KC: Ahora será puro costo.

KC: Algo que es tan justo.

IH: Ohhh, ¿tanto así piensas?

KC: Síi.

KC: Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente.

IH: Yo trato de tenerle algo de fe, pero cuesta.

KC: Los encuentro asquerosos.

IH: Te tengo q contar mi conversa del otro día, me reuní con Camila y Matías.

KC: Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos.

IH: Sí, hay harto de eso, es verdad.

IH: Saben cómo hacerla pa salvarse solos.

KC: Uffff.

KC: Me la imagino.

KC: Un par de entreguistas.

KC: Sin principios.

IH: Sí, me llamó la atención como la preocupación por el show, abiertamente diciendo q en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas así q hay q hacer espectáculo. Q no digo q no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías. Y me calza con donde llevan al Presidente, a ene cosas light de imágenes q no te justifican el estar aquí.

KC: 😓

KC: Asqueroso.

KC: Matías es un cuico culiao (sic).

KC: Sin experiencia política.

KC: Dirigiendo un país.