Carolina Tohá no descarta primaria con Daniel Jadue por postura sobre Venezuela, pero no le acomoda: “Se armaría un problema”

Actualizado el 24 de Marzo de 2025

La ex ministra del Interior dijo que si el PC elige a Daniel Jadue como su carta, "tendríamos que tener una discusión en el sector".

Este domingo la precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, abordó la posibilidad de competir en una primaria del sector con el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), considerando la postura de él con respecto a la situación de Venezuela.

En conversación con Estado Nacional de TVN, la ex ministra del Interior dijo que no le acomodaría compartir una primaria con el ex jefe comunal, por lo que si el Partido Comunista lo define como su abanderado, tendría que existir una discusión en el sector.

En este sentido, recalcó que esta situación no es algo que le incomode solo a ella, sino que también al sector. Carolina Tohá partió diciendo que “somos un sector muy amplio. Yo no solo respeto, promuevo esa amplitud” y sostuvo que “hoy día no hay ningún problema con el Partido Comunista”, argumentando que es parte del oficialismo, aunque puso énfasis en las diferencia que hay en el ámbito internacional, precisamente con el gobierno de Venezuela.

Carolina Tohá descartó competir en primaria con Daniel Jadue

“Distinto es que a futuro, fuera nuestro candidato presidencial una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvieron bien contados los votos. Esa es otra historia. Y esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para que nuestro sector la promueva”, expresó la ex secretaria de Estado.

Siguiendo en esa línea, comentó que “habría un debate y habría que ver… Porque yo creo que este no es un problema que tenga yo. Este es un problema que tiene todo el sector (…) No me acomoda esa situación. Tendría que haber un cambio en la postura (de Daniel Jadue)“.

“Si hubiera esa definición, tendríamos que tener una discusión en el sector de cuáles van a ser los límites en este caso. Y si no hubiera una claridad de esos límites, se armaría un problema. Y tendríamos una crisis. No conmigo. En el conjunto del espectro de partidos y fuerzas políticas que son parte del progresismo”, cerró Carolina Tohá.