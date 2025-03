Maya Fernández se lanzó contra Republicanos por ataques a Salvador Allende: “No corresponde dañar a una familia”

26 de Marzo de 2025

Tras el rechazo de la acusación, Maya Fernández reconoció que "a cualquier persona que le agreden a su familia, siempre duele".

La ex ministra de Defensa, Maya Fernández, criticó al Partido Republicano por la alusión que hizo del ex presidente Salvador Allende, en el marco de la acusación constitucional en su contra impulsada por parlamentarios de Chile Vamos y la colectividad que lidera José Antonio Kast.

Luego de que los legisladores rechazaran la imputación por 70 votos a favor y 64 en contra, la ex secretaria de Estado manifestó que “hoy me voy tranquila y queda mucho camino por ahí“.

Luego de presentarse ante la Sala de la Cámara de Diputados, la ex ministra optó por ir al fondo del tema, tras lo cual el diputado republicano Luis Sánchez entregó los argumentos para defender la acusación constitucional.

En esa línea, el legislador aseveró que la frustrada venta de la casa del ex presidente y abuelo de Maya Fernández es “un escándalo de proporciones que revela una vez más el negociado que la izquierda ha construido sobre la tumba de Salvador Allende“.

“¿Cuánta plata le han sacado al Fisco para pagar pensiones de gracia, indemnizaciones de perjuicio, reparaciones a falsos exonerados, asignaciones directas a fundaciones de todo tipo y ahora esto? ¿No les da vergüenza por su intermedio, señor presidente? Hablan de dolor y de sufrimiento sentados en un trono de billetes. Son unos hipócritas. Este es el legado de Salvador Allende y la Unidad Popular“, planteó a continuación.

Maya Fernández criticó a republicanos por el ataque a Allende

Tras el rechazo de la acusación constitucional, la ex titular de Defensa se refirió a los dichos del parlamentario republicano y reconoció que “a cualquier persona que le agreden a su familia, siempre duele“.

Al ahondar en el tema, Maya Fernández criticó que para acusarla a ella se haya efectuado un ataque a su abuelo, el ex presidente Salvador Allende.

“Creo que lo que correspondía –y lo que hizo el equipo de abogados que me acompaña– fue dar un argumento jurídico, que es lo que corresponde a una acusación. Lo que no corresponde siempre es dañar a una familia“, manifestó la ex autoridad.

“Quienes me conocen saben que yo jamás hablo de la familia de nadie. Me voy muy tranquila, muy agradecida a mis compañeros sobre todo, se los agradezco”, manifestó, y admitió entre lágrimas que quedó muy dolida porque se aludiera a su familia en los discursos.