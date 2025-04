Reemplazo de Allende en el Senado: la frustración de la ex senadora con la directiva y la grieta en la bancada parlamentaria

Ex senadora Isabel Allende junto a Paulina Vodanovic, presidenta del PS

“Fue un malentendido”. Con esas palabras la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, trató de bajarle el perfil a la molestia de la ex senadora Isabel Allende quien fustigó contra la dirección de su partido tras la decisión de retirar de la Senado el oficio que nombraba a Tomás de Rementería como senador.

“En el día de hoy, en el cese de mi función como senadora, he tomado conocimiento de la decisión del Partido Socialista, de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, y la mesa directiva saliente, respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás de Rementería, actual diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso. Hoy además se habría retirado el oficio del Senado, me parece un asunto grave. Espero que la Comisión Política respete el acuerdo”, acusó Allende durante la tarde de este martes en una declaración pública.

La molestia de la hija menor de Salvador Allende se sustenta en que, tras ser destituida por el Tribunal Constitucional, acordó con la directiva del PS que sería ella quien decidiera a su sucesor en el escaño del Senado. Y el nombre escogido por Allende fue precisamente el del diputado por Valparaíso. Pero el deseo de la ex legisladora no fue cumplido al retirarse el oficio que concretaba el nombramiento de De Rementería como senador.

La polémica siguió escalando luego de que De Rementería bajara su nombre como posibilidad de reemplazo: “Soy viñamarino, amo mi región y siempre estaré al servicio de trabajar por ella. Sin embargo, las decisiones centralistas y los intentos de imponer nombres ajenos a la región me han llevado a enfrentar una situación en la que incluso se había tomado una decisión —formalizada mediante un oficio al Senado— que luego fue retirada. En tales condiciones, se me hace imposible continuar disponible para esta solicitud”, lanzó el diputado.

Ante la inminente crisis interna, la comisión política citó a una reunión en la tarde de ayer martes, la cual fue interrumpida por la votación de la ley de fraccionamiento en el Senado, lo que obligó a reprogramar para este miércoles a las 20 horas.

Por lo pronto, Vodanovic salió al paso de las críticas a la directiva señalando a Radio La Clave que la situación se debió a “un mal entendido” explicando que “el día viernes nosotros como último acuerdo de la mesa vigente, recuerda que el sábado tuvimos un cambio de directiva, dando cumplimiento a lo que era el acuerdo con la senadora, hicimos el oficio para enviarlo al Senado y luego reparamos que no estaba sancionado por la comisión política”.

“Espero que pueda solucionarse de buena manera, porque es necesaria la pronta designación del reemplazante, tenemos importantes leyes en el Congreso y todos queremos que esto termine de buena manera”, acotó la timonel PS.

Allende resiente gestión de la directiva

La molestia de Allende con Vodanovic y la directiva se enmarca en la compleja situación personal que atraviesa la ex senadora. El fallo del TC que puso fin a su carrera política tras más de 30 años de ejercicio parlamentario fue un golpe duro de digerir. Por lo mismo, dicen en el partido, se esperaba mayor “tacto” por parte de quienes hoy conducen el socialismo.

No sólo por lo complejo de la situación, sino por la importancia de su persona al ser la heredera política de Salvador Allende, la máxima representante del socialismo.

Pero la forma de llevar adelante el proceso de su sucesión y las críticas que ha recibido de sus pares han empujado a Allende a incluso “reconsiderar” su posición en el partido.

Fuentes consultadas por EL DÍNAMO aseguran que Allende no ha deslizado la posibilidad de “renunciar” al partido como trascendió esta jornada, pero sí la ha hecho analizar su rol al interior de la tienda alojada en París 873. En particular, sobre su relación con Paulina Vodanovic.

Si bien no pertenecen a la misma corriente y no mantienen una relación de cercanía personal, hasta el momento Vodanovic había sido especialmente deferente con Allende desde que estalló la polémica de la fallida compra de la casa del ex presidente Allende. La defendió en los medios desestimando que la ex senadora tuviera responsabilidad en el bochornoso proceso de compra, apuntó al Gobierno por su responsabilidad en el episodio y le ofreció escoger ella misma a su sucesor en el escaño.

Pero haberla expuesto a una nueva polémica pública estando reciente la herida de su destitución, es un “error” que Allende no dejaría pasar. Esto, dicen en el partido, ya que más allá de que el nombramiento de De Rementería debía ser visado por la comisión política del PS, el haber procesado mal el oficio es “completa responsabilidad” de Vodanovic que, además de ser presidenta y abanderada del PS, es senadora.

Grieta en la bancada

Por otra parte, el haber retirado el oficio provocó dos consecuencias directas: que viejos interesados en el cupo, como Arturo Barrios, vicepresidente del PS, reactivaran gestiones para hacerse del escaño y que se hicieran presentes nuevas críticas a Allende.

El senador Fidel Espinoza (PS) afirmó que “el dedazo a mí no me gusta, si tú dices como senadora quiero proponer tales nombres de mi región que pudiesen ser evaluados por la Comisión Política, eso habría sido una actitud mucho más democrática con su propio partido”.

A esa crítica se sumó el senador Gastón Saavedra (PS), quien también aludió a la cuota de democracia que debería tener la designación del sucesor de Allende: “El Partido Socialista tiene una dirección que está elegida democráticamente. Y esa dirección es la que tiene que determinar quién es el reemplazo de Isabel Allende en el Senado. Yo espero que la decisión política la tome la dirección del partido y no sea por los costados o a través de métodos que son poco democráticos”, afirmó el senador.

Sin embargo, la posición de los diputados es totalmente contraria a la expresada por los senadores. De hecho, durante el almuerzo que sostuvieron los diputados socialistas durante la tarde de este miércoles, se le solicitó a De Rementería reconsiderar su postura y pujar para que se respete el deseo de Allende.

“Esperamos hoy poder convencer a Tomás de Rementería de que se retracte de su decisión”, sostuvo el diputado Raúl Leiva (PS) en conversación con CNN Chile.

“Aquí hubo un acuerdo que se suscribió un acuerdo con la senadora Allende, no fue una imposición de la senadora como algunos han dicho de manera oportunista”, dijo el diputado Manoucheheri a modo de respuesta a sus compañeros de militancia del Senado.

En esa línea, apoyó el nombre de De Rementería: “Él es una persona preparada para este cargo, y esperamos que esta situación de crisis se pueda resolver de la mejor manera”.

Tras conversar con su bancada, De Rementería se mostró abierto a reconsiderar su postura y señaló que aclaró la situación con Vodanovic. “La situación de ayer me molestó en la forma en que se desarrolló porque obviamente había un oficio firmado, se saca, parece que era un problema procedimental, me dijo la presidenta después, y creo que eso se analizará en el momento”, comentó el diputado.

En esa línea, sostuvo que “he conversado con la presidenta de mi partido y decidimos conversar dentro de la tarde y analizar la situación” sobre el cupo senatorial.