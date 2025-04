Ximena Rincón: “Los que estaban en el estallido ahora están en la Moneda. ¿Qué va a pasar cuando no estén?”

La entrevista de Ximena Rincón

Ximena Rincón fue militante de la Democracia Cristiana por 40 años, lo que moldeó y marcó el rumbo por completo de lo que fue su carrera política hasta octubre de 2022. Hoy asume el reto de una candidatura presidencial bajo Demócratas, el partido que ella misma ayudó a fundar, un desafío que abordó en conversación con EL DÍNAMO junto con su visión actual del país.

En conversación con el escritor Rafael Gumucio, la ex ministra en la segunda administración de Bachelet apuntó a que al país le hace falta “una política sin miedo a decir las cosas, sin miedo a tomar decisiones, sin miedo a enfrentar la verdad”.

Ante el juego de Gumucio para otorgar a sus contendores en la carrera presidencial un slogan, Rincón respondió que para José Antonio Kast sería “Ordena hasta los memes“; para Johannes Kaiser “Make Chile Great Again“; a Carolina Tohá “Ahora me toca a mí“; y para Evelyn Matthei “Yo corro más rápido“. A Paulina Vodanovic, que anunció recientemente la baja de su candidatura presidencial le había formulado previamente el slogan “No soy el alcalde de Maipú“, haciendo referencia a Tomás Vodanovic.

Sobre la idea de ser candidata a presidencia, Rincón reflexionó a que se debe a la carrera política -con pasos como ministra, senadora, la primera mujer en ser intendenta de Santiago– que a ella le ha tocado vivir. “Uno ha logrado ver qué es lo que significa administrar el Estado, qué significan las políticas públicas, qué significa estar al lado de un presidente, en el caso mío de una presidenta”, detalló la también ex superintendenta de Seguridad Social (2000-2005). “No es que tú digas en la mañana, yo voy a ser presidenta. Es probablemente una consecuencia de lo que es enfrentar los temas, pararte frente a a las comunidades, liderar en este caso un partido político“.

Posteriormente comenzó a desentrañar el paradigma político de hoy en base a vivencias familiares. “A mi papá lo persiguieron de la UP y lo persiguieron los militares. Y uno aprende en la vida que no puede quedarse pegado en la rabia y el odio. Mi papá aprendió a perdonar lo que vivió. Gracias a Dios a él no lo torturaron ni desapareció, pero lo pasó muy mal y sufrió el sectarismo y la persecución que creo que es inaceptable.

La candidata presidencial se refirió también a ser mujer dentro de la política: “No es un tema fácil. A un hombre nunca le van a decir por qué se puso tal cosa, una mujer tiene que estar como dando exámenes siempre en todos los ámbitos. Eso te cansa a veces, pero a mí ya no, ya lo viví, ya está interiorizado“.

Finalmente, Rincón hizo análisis sobre la izquierda y la derecha en Chile, a raíz de su alejamiento con la centroizquierda y un acercamiento que ha tenido con los últimos. “Con los que me toca relacionarme, con los que hacemos discusión legislativa en el parlamento, veo una derecha distinta, no es la derecha de esa época (de la dictadura)”, explicó

Finalmente, con el oficialismo fue un poco más dura: “Los que estaban en el estallido ahora están en la Moneda. ¿Qué va a pasar cuando no estén?.

