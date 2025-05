“No hemos encontrado ningún vínculo”: secretario general del FA niega nexos con ProCultura

El secretario general del FA se refiere a fundación ProCultura

El secretario general Frente Amplio (FA), Andrés Couble, se refirió a la arista de la fundación ProCultura del caso Convenios. La autoridad de la tienda política descartó cualquier financiamiento irregular de la candidatura de Gabriel Boric así como también de cualquier otra, luego de un análisis interno realizado en el partido.

“Nosotros hemos revisado todo lo que tiene que ver con nuestras campañas, con nuestras finanzas, y no hemos encontrado ningún vínculo con la fundación (ProCultura)”, comenzó el secretario del FA en diálogo con radio Biobío.

La conversación sobre el tema comenzó a raíz de los dichos del presidente Gabriel Boric en el que indicó que “todo siempre se tiene que investigar, caiga quien caiga, (…) pero a su vez esto se tiene que hacer con el debido proceso en el marco de la ley“. Couble aseguró que desde el partido están de acuerdo con aquella posición.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de alguna donación por parte de Alberto Larraín, fundador y ex director ejecutivo de ProCultura: “Del actor de la fundación yo no puedo descartarlo, porque, como te decía, no tengo acceso a la carpeta investigativa, como partido no tenemos mucho que ver. Y por lo tanto, no podría dar fe de cómo actuaba esta fundación”.

Couble afirmó que aquello “será materia de la investigación”, e instó a que, si deben existir más personas formalizados, “se haga pronto, en vez de seguir con estas especulaciones por la prensa”.

“Al menos yo tengo tranquilidad con el actuar del partido, y es lo que hemos estado realizando, y con las campañas vinculadas a nuestro partido“, cerró el secretario general.