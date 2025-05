Boric alza la voz por Caso ProCultura: “Tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta”

En medio de su gira por Asia, el presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez a las filtraciones que lo vinculan con el Caso ProCultura por presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial.

La semana pasada se publicó una conversación privada que tuvo con la psiquiatra Josefina Huneeus, ex esposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura. A eso se suma que el fiscal Patricio Cooper solicitó intervenir el teléfono del mandatario, lo que le fue denegado.

En medio de su participación en la Expo Mundial 2025 que se lleva a cabo en Japón, el presidente Gabriel Boric alzó la voz y aseguró no haber cometido delito alguno.

“Que se investigue todo lo que haya que investigarse. Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen“, sostuvo.

En esa misma línea, Boric aseveró que no ejercerá “sobre ellas ningún tipo de presión” y no acusará “ningún tipo de persecución” ante lo revelado en el Caso ProCultura.

“Yo siempre he sostenido y reitero en este momento que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar. Y eso se prueba o se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, se pone en cuestión uno mismo. Y ante esta situación yo doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga“, sostuvo.

“Tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley. Le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad”, añadió.