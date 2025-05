Caso ProCultura: las redes familiares y en la DC que propiciaron el auge de Alberto Larraín

Alberto Larraín

Un duro golpe a La Moneda y al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (IND, ex DC), significó la revelación de los antecedentes que contiene la carpeta investigativa del Caso ProCultura que tiene como protagonista al psiquiatra Alberto Larraín.

El fundador de ProCultura, investigada por suscribir millonarios contratos con distintas reparticiones del Estado —entre ellas la gobernación de la RM—, está en calidad de imputado por diversos delitos como fraude al fisco y apropiación indebida en el marco del manejo de los dineros de la fundación.

Imputado por la misma causa está Claudio Orrego que también está siendo investigado a propósito de un contrato suscrito por la gobernación que dirige y ProCultura por $1.683.788.000, todo mientras Larraín era director de la Corporación de Desarrollo de la gobernación.

La relación de Orrego y Larraín se remonta a principios de 2011, cuando Orrego era alcalde de Peñalolén. En dicha municipalidad, Larraín fue contratado como director del consultorio de Salud Mental de la comuna, donde comenzó a acercarse al entonces jefe comunal.

Según la declaración de Orrego ante el fiscal Patricio Cooper, el arribo de Larraín a la municipalidad fue propiciada por quienes fueron sus suegros: Marta Lagos y Carlos Huneeus, dos históricos militantes de la falange y padres de Josefina Huneeus, esposa de Larraín entre los años 2008 y 2021.

“En un comienzo lo conocía como referencia en relación a que era casado con una hija de Marta Lagos y Carlos Huneeus, ambos militantes de la Democracia Cristiana; contratándolo posteriormente en la Municipalidad de Peñalolén para la creación de en un Cosam”, dijo Orrego en la declaración que prestó el 17 de diciembre pasado, según consignó Ex-Ante.

El auge de Larraín en la DC

A partir de ese acercamiento con Orrego y ayudándose de su procedencia familiar, Alberto Larraín ganó relevancia en la DC, particularmente en un grupo de nuevos liderazgos que llegaron a dirigir la candidatura presidencial de Carolina Goic en 2017.

Si bien Larraín tuvo un perfil más bien bajo durante sus primeros años de militancia, coinciden dos fuentes consultadas por EL DÍNAMO, Larraín ganó posición en el partido en su alianza con otras incipientes figuras del falangismo que apuntaban a una mirada progresista del partido.

De hecho, su primer acercamiento a la influencia política fue precisamente de la mano de Orrego en su aventura presidencial de 2013 en la primaria presidencial de la Nueva Mayoría.

Su militancia en la DC también le ayudó para hacerse de un espacio en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se desempeñó como asesor de la Subsecretaría de Salud Pública que lideraba Jaime Burrows, también militante democratacristiano.

Dicho cargo lo dejó en 2017. Para ese entonces ya se habían configurado el lote interno en la DC denominado Cardumen, donde participaban actores vinculados al trabajo a la comuna de Renca donde en 2016 la DC logró elegir a Claudio Castro.

Larraín y Castro se erigieron como los principales rostros de esta corriente interna que aglutinaba a militantes de pensamiento progresista y, por lo general, menores a 35 años.

Cristián Bowen, María Luisa España, José Burmeister y Nicolás Muñoz fueron otros de los dirigentes de esta corriente en que también participaba Pía Mundaca, actual jefa de campaña de Carolina Tohá y Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana.

Ese grupo, encabezado por Larraín, logró acercarse a Carolina Goic, candidata presidencial de la falange en 2017.

De hecho, según recuerdan dirigentes de la DC, Larraín se erigió como el principal consejero de Goic en su aventura presidencial. Sin embargo, tras el mal resultado de la presidencial, el quiebre de la DC y el resto de la ex Concertación, Cardumen también se disolvió lo que marcó la salida de Larraín de la falange, y no en buenos términos.

De hecho, dirigentes que siguieron de cerca ese proceso, recuerdan que Goic rompió relaciones con Larraín precisamente por su carácter que describen como “mesiánico”, algo que confirmó su ex esposa en su declaración ante la fiscalía, asegurando que era conocido al interior de la organización como “Napoleón”.

Su desembarco en el Frente Amplio

Ya lejos de la DC, y motivado por su acercamiento personal con el entonces diputado Gabriel Boric, Alberto Larraín comenzó a tejer redes al interior del Frente Amplio que en ese entonces funcionaba como coalición con diversos partidos.

Sobre la relación con el sector, en particular con Convergencia Social (y su ex presidente, Diego Ibáñez) y Revolución Democrática, el psiquiatra detalló ante fiscalía que aportó a una campaña presidencial por medio de terceros y directamente al partido del presidente Gabriel Boric a través de una transferencia directa.

“Lo único que se me ocurre, es lo que declaré la vez anterior, es el aporte a mi pareja Sebastián Balbontín (candidato a alcalde de Limache por RD en 2021), no tengo detalles del monto aportado, y lo hice a través de terceras personas amigos, para no tener problemas en mi caso, y yo le devolví los fondos a mis amigos, esto a través de Luis Delgado y Francisco Fuentes. Pero esto con cargo a recursos personales. No recuerdo los montos”, se lee en la declaración dada a conocer por Ex-Ante.

Propiciado por su relación con Boric, Larraín tuvo cercanía con el diputado Diego Ibáñez, ex presidente del FA y el CS.

Según comentó el mismo fundador de ProCultura, la relación con Ibáñez se dio a expensas de su cercanía con Boric. Larraín e Ibáñez llegaron a compartir un chat en que se hablaba de temas políticos, e Ibáñez ocupaba la casa de Larraín para reuniones políticas.

El punto cúlmine en la relación entre Larraín y el FA habría sido en 2021 cuando un electo Boric pensó en darle la cartera de Desarrollo Social al psiquiatra, designación que bloqueó Izkia Siches previo a consultar con Josefina Huneeus.