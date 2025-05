Ministra Orellana defiende propuesta de aborto legal: “Es un tema que está establecido como tabú”

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, entregó algunos detalles de la propuesta de aborto legal que se dará a conocer este miércoles y que será ingresada a la Cámara de Diputados para su discusión.

Orellana conversó con CHV Noticias y explicó que la iniciativa considera plazos definidos, además de hacer eco de los cuestionamientos surgidos desde la oposición y la Iglesia Católica.

“Hay países que, asumiendo que hay un bien jurídico a proteger el que está por nacer, o de que eso potencialmente debe ser protegido, logran, como es el caso del fallo del Tribunal Constitucional Alemán, que tiene una tradición jurídica más o menos similar a la de nuestro país en ese sentido, logran decir que acá hay una protección progresiva a quien está por nacer”, argumentó la secretaria de Estado.

En esta línea, la titular de la Mujer precisó que “la propuesta que vamos a entregarle al Congreso, y cuyos detalles anunciaremos el miércoles, también tiene plazos. No hay ningún país que haya legalizado esto sin un plazo. Esto no es hasta los nueve meses, donde efectivamente queda mucho más claro el conflicto entre la vida de la mujer y la vida del niño o niña, que a esa altura ya lo es”.

Consultada sobre el trámite legislativo y las conversaciones que deberá desarrollar el Ejecutivo para sacar adelante el proyecto de aborto legal, considerando que no cuenta con mayoría en la Cámara o en el Senado, Antonia Orellana indicó que “los debates sociales, sobre todo los que tienen que ver con los derechos de las mujeres, nunca están garantizados de por sí. Hablando de las sufragistas, cuando ellas plantearon el derecho a voto no teníamos ninguna mujer parlamentaria, porque no podíamos ni votar y han sido siempre fruto de debates sociales largos”.

Abramos el debate, porque este es un tema que ha estado establecido como tabú (…) Esto ocurre, y ocurre masivamente. Seguir mirando para otro lado, porque alguien está contento porque hay prohibición total, mientras, por el lado, las niñas, las jóvenes populares, las mujeres de escasos recursos tienen que recurrir a narcotraficantes, no me parece que sea un debate a la altura de lo que se merece nuestro país”, concluyó.