Bachelet llamó a debatir aborto legal: “Hay que pensar en esas mujeres que no tienen opción y son castigadas”

La ex mandataria hizo un llamado al Congreso, sosteniendo que “no puede haber tema prohibido para debatir”.

Una vez finalizada la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, la ex presidenta Michelle Bachelet abordó los diversos temas que se mencionaron durante la alocución del mandatario.

Uno de ellos fue el proyecto de aborto legal, el cual produjo un tenso momento en el Salón de Honor. Al respecto, la también ex Comisionada de Derechos Humanos de la ONU recordó que “desde que yo era ministra de Salud que yo hablaba de este tema y mi opinión siempre ha sido, del tema porque el proyecto no lo conozco, es que el Estado tiene como tarea asegurarle a las mujeres opciones”.

“Son las mujeres, de acuerdo a sus propias sensibilidades, creencias y alternativas reales; las que decidan por cuáles son esas opciones“, agregó.

Sobre la iniciativa que presentó el Gobierno, indicó que “son conscientes de que probablemente no se va a tomar una decisión definitiva, pero también con un principio que me parece súper válido: no puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad y, sobre todo, en el Parlamento de la República, donde hay distintas opiniones y eso es legítimo”.

“También hay que tomar muy en serio pensar en esas mujeres que muchas veces no tienen opción y que son castigadas si toman decisiones que, hoy día, son penalizadas. No conozco el proyecto pero es necesario avanzar en darle a todas las mujeres a despenalizar el aborto“, añadió.

Postura de Chile ante Israel

Respecto a las medidas que Boric anunció contra Israel en la Cuenta Pública, las cuales no incluyó cortar relaciones, Bachelet sostuvo que “es indispensable el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional. Por lo tanto, me parece que es una de las tareas que la comunidad debe dedicarse”.

En esa misma línea, precisó que “todos condenamos la masacre que Hamás hizo un su momento, pero también nos ha parecido que no hay ninguna proporcionalidad en lo que pasó y lo que ha seguido pasando“.

“Condenamos todas las violaciones y todas las muertes a tantas personas, mujeres y niños inocentes, por un conflicto que, tal como dijo el presidente Boric, es generado por un gobierno que toma ciertas decisiones y no por los pueblos. El ideal sería que la comunidad internacional tenga una conducta para lograr el fin de esa guerra que está causando tantas muertes”, afirmó.

Por lo mismo, la mandataria tiene la esperanza de que “la comunidad internacional pueda tener resultados frente a una tragedia de esta naturaleza. Espero que las propuestas que se están trabajando hoy en día (…) puedan tener resultados. Hemos visto que los acuerdos del cese al fuego no se han cumplido, creo que es clave antes de tomar decisiones de esa naturaleza (cortar relaciones), que Chile pueda jugar un rol fundamental en tratar de llevar las partes a decisiones que aseguren la paz y el respeto“.

Punta Peuco como penal común

Por otro lado, Bachelet también tuvo palabras para referirse al anuncio de Boric en la Cuenta Pública sobre que Punta Peuco se convertirá en un penal común. “Ese es el único tema que les interesa, muchachos, no hay ninguna novedad. Yo intenté hacer algo similar y no resultó“, dijo de entrada.

“Me parece que el Presidente tiene la facultad de anunciar una medida de esa naturaleza, siempre que se haga con el respeto que corresponde a todas las partes involucradas“, señaló.