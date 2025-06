La dura autocrítica de Boric en la Cuenta Pública que caló hondo en el Frente Amplio

Si bien Boric hizo mención a “las izquierdas”, no fueron pocos los que percibieron que la autocrítica iba dirigida a su propio partido.

Presidente Gabriel Boric junto a la presidenta del FA, Constanza Martínez

Con una recelosa reserva se manejó el contenido de la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric. A diferencia del año pasado, cuando se filtraron minutas y se envió a personeros del oficialismo el discurso con embargo previo a la alocución presidencial, esta vez nada de eso ocurrió. Todo lo contrario, los parlamentarios y presidentes del sector arribaron hasta el Salón de Honor sin saber los énfasis y pormenores que pronunciaría el mandatario.

Por lo mismo, varios diputados del Frente Amplio (FA) se sorprendieron al escuchar la autocrítica en los primeros minutos del discurso del presidente Boric y líder de la alianza de Gobierno.

“Los chilenos y chilenas exigieron terminar con los abusos (…) Pero lo hicieron sin renegar de sus propias trayectorias vitales, que dan cuenta de un innegable progreso en las últimas décadas desde la recuperación de la democracia, tanto en la dimensión material como en el ejercicio de libertades que antes, hace no tanto tiempo, estaban vetadas”, reflexionó respecto los motivos que llevaron al estallido social.

Boric añadió a modo de autocrítica: “Esto no fue bien aquilatado por izquierdas ni por derechas. Por un lado, se ha tratado de resignificar este período como un mero ejercicio de violencia desbocada, llegando a tildarlo de ‘estallido delictual’, lo que desconoce las causas profundas que generaban el malestar. Por otro lado, se pretendió desconocer una historia tanto colectiva como individual de progreso, que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginados poco tiempo atrás”.

“La ansiedad por sintonizar inmediatamente con un sector de la población, sin hacer una reflexión pausada, demostró no ser un buen camino”, acotó en referencia a la manera en que la izquierda encaró las protestas de 2019.

La autocrítica del mandatario no se limitó sólo a los pasos en falso del progresismo durante la crisis social o la Convención Constitucional, sino que también incluyó a su propia administración.

“En lo que respecta a nuestro Gobierno, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso por los siguientes cuatro años, no fueron analizadas como correspondía. Tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, que era necesaria una mejor síntesis entre generaciones y proyectos progresistas. Hubo que ajustar el rumbo”, reconoció el mandatario en la parte inicial de su alocución.

Mientras el presidente pronunciaba esas palabras, algunos diputados del FA despegaron sus vistas del celular y dirigieron sus miradas al podio. A otros se les vio comentando entre sí mientras el mandatario se explayaba en su reflexión.

La autocrítica de Boric tomó por sorpresa a muchos de los parlamentarios y las autoridades de partidos del oficialismo presentes en la sala principal del Congreso. ¿La razón? Nunca antes el presidente había realizado una autocrítica tan profunda y abierta respecto al comportamiento del progresismo en el estallido social ni en la Convención Constitucional, o de su propio Gobierno.

Mensaje dirigido a su propio partido

Si bien Boric hizo mención a “las izquierdas”, no fueron pocos en el FA y el Socialismo Democrático que percibieron que el mensaje iba dirigido a su propio partido.

Dicha interpretación se sustenta en las duras críticas del FA a la Concertación durante el último gobierno de Michelle Bachelet —a lo que el mandatario aludió directamente—, y el protagonismo de la entonces coalición en el estallido y la Convención Constitucional.

Así lo hace ver la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien —ante la consulta de EL DÍNAMO— si bien reconoce que la autocrítica del mandatario “es una reflexión que es aplicable a todos”, aseguró que “Quienes criticaron la época de los acuerdos, precisamente es el sector del Frente Amplio, en mayor parte, o de la izquierda más dura”.

En esa línea, la también senadora sostuvo que “nosotros podemos ser críticos de los periodos anteriores, de la Concertación en particular, de que no se avanzó todo lo que se pudo en algunas materias, pero también tenemos que entender que la política consiste en buscar acuerdos”.

Requerida por EL DÍNAMO, la presidenta del FA, Constanza Martínez, valoró la autocrítica del presidente señalando que “hoy tenemos bases mucho más claras y firmes para poder avanzar en una coalición que se plantea a futuro desde el progresismo (…) Por lo tanto, tener una visión ponderada y profunda sobre el estallido social es muy relevante, porque acá lo que señaló el presidente es la necesidad de tener una perspectiva que no solamente problematice una parte del estallido que tuvo que ver con la violencia, sino que también las causas profundas que dieron nacimiento a esa crisis institucional”.

Una reflexión en clave electoral

El mensaje del mandatario se da, además, en plena campaña del oficialismo con miras a las primarias. El pasado fin de semana los cuatro candidatos del sector —Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS)—, lanzaron sus respectivas campañas con diferentes énfasis y narrativas.

Por lo mismo, para algunos, la autocrítica de Boric también debe ser leída en clave electoral, especialmente la parte en que cuestionó la forma en que se planteó su campaña para la segunda vuelta de 2021.

Sobre esto, la jefa de campaña de Gonzalo Winter, la diputada Gael Yeomans, aseguró a EL DÍNAMO que el mensaje presidencial “tiene que ver con ser transparente. Yo veo que en el liderazgo del presidente: ha planteado cuáles son los avances, pero también las deudas. Y en este sentido, la solución a esas deudas se tienen que hacer presentes en la candidatura de Gonzalo Winter a la presidencia, porque sabemos que hay expectativas no cumplidas”.

“Hay temas que han generado frustración en la ciudadanía y para lo mismo tenemos que enfrentarlo de cara, con total coherencia y también con la transparencia que nos caracteriza al menos como, y creo yo, como proyecto político”, acotó la diputada.