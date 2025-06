“No tenemos donde caernos muertos”: Kaiser admite que no tiene recursos para campaña presidencial

“No estamos gastando en la campaña porque el partido no tiene plata”, reconoció el candidato.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, reveló que que no tiene los recursos necesarios para financiar su campaña.

En una entrevista con radio Universo, explicó que la colectividad destinó $10 millones a su formación, lo que ha dejado al partido sin fondos para invertir en la campaña hacia La Moneda.

“No estamos gastando en la campaña porque el partido no tiene plata. Somos el segundo partido más grande de Chile, pero no tenemos dónde caernos muertos”, sinceró.

De la misma forma, afirmó que existe un problema en la recolección de fondos. “Nosotros queremos hacerlo por la vía legal, pero resulta que por la vía legal se lo hacen a uno prácticamente imposible”, dijo.

“Por ejemplo, tú puedes recolectar recursos recién cuando inscribes la candidatura. De hecho, ahora Evelyn Matthei creo que encontró un camino para hacerlo de otra manera, que es inscribir una precandidatura, pero nosotros hasta el momento no podíamos recolectar nada por ese ítem, nada. Para el partido sí, pero para el partido resulta que el Banco de Estado se demoró una eternidad en poder desplazarlo y el Servel, cuando tú recibes pequeños depósitos te genera un problema serio, porque en todo aporte tiene que estar identificada la fuente”, explicó Kaiser.

“Porque cuando te hacen un depósito de tres lucas o 5cincolucas en una caja vecina ¿Cómo identificas el aportante? Entonces, estábamos viendo cómo lo hacemos para no caer en falta frente al Servel“, añadió el diputado.