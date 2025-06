Qué dijo Lautaro Carmona y su postura ante una eventual renuncia de Jara al PC

El timonel comunista también se dio el tiempo de explicar si esto beneficiaría o no la candidatura de la ex ministra.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió por primera vez a que la posibilidad de que su candidata presidencial, Jeannette Jara, renuncie a la colectividad con el objetivo de fortalecer su postulación a La Moneda.

En conversación con Radio Universo, el timonel no descartó esa posibilidad, tomando en cuenta de que se trata una “causa mayor”.

“La necesidad de que un liderazgo que tiene origen en militancia, en el Partido Comunista —yo imaginaría que ojalá fuera en los otros partidos también—, si va a alterar la lectura de que se trata del Gobierno de los comunistas —cuestión que es distinto a estar en el Gobierno que en el Gobierno de los comunistas—, si tiene posibilidades de un mejor mensaje, la condición comunista lo pone uno a disposición de una causa mayor“, explicó.

Sobre la misma, sostuvo que “ese peligro, ese fantasma, eso que algunos alimentan intencionalmente, eso que algunos ponen en sospecha —como el señor Landerretche— respecto a la coherencia y a la responsabilidad del Partido Comunista históricamente, no está en juego, porque quien gane la primaria, implícita y casi automáticamente, se transforma en un liderazgo de un sector, no de un partido“.

Carmona dejó en claro que si Jara gana o cualquiera de sus rivales en la primaria, su victoria no será de un partido en particular, sino que de todo el bloque político. “Quien va a ganar es el sector, es la coalición de Gobierno, y por eso es tan importante honrar la palabra y reiterarlo, formarlo y hacer pedagogía”, dijo.

Nuevamente respecto a la posibilidad de que Jeannette Jara renuncie al PC, Lautaro Carmona insistió en que “no es un tema que a mí personalmente me quite el sueño si llegáramos a tener esa eventualidad de debate, porque sería un gesto desde el punto de vista de anchura”.

“Yo leo de la siguiente manera. Renunciar es renunciar a un contexto de la política, a una propuesta de sociedad, a códigos, a valores, a una ética, etcétera. Plantearse una nueva dimensión es quizás realizar en otra situación la misma condición comunista“, cerró.