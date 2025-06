Cámara tendrá sesión especial para analizar millonarias irregularidades detectadas por Contraloría

Luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República que detectó más de $1,5 billones en irregularidades en distintas reparticiones como Carabineros, municipalidades y gobernaciones, las bancadas de oposición solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar la gravedad de la situación.

La solicitud fue acogida por el Presidente de la Cámara, diputado José Miguel Castro (RN), quien anunció que la instancia se realizará durante la primera semana de julio.

“He escuchado a las bancadas de oposición y la primera semana de julio tendremos una sesión especial. Dado mis atribuciones, fijaré una sesión especial para hablar acerca de las grandes pérdidas que ha tenido el gobierno en términos de administración. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es fiscalizar. Es por eso que es tan importante también, y le pondremos urgencia, al proyecto que le da nuevas atribuciones a la Contraloría”, señaló el diputado Castro.

Por su parte, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, diputado Miguel Mellado, respaldó la decisión y criticó duramente la gestión gubernamental.

“Este informe de la Contraloría no solo es lapidario, es una verdadera alarma sobre el nivel de desorden y descontrol con que el gobierno está manejando los recursos de todos los chilenos. Pero no solo con eso, sino que no cumple las leyes, los reglamentos, las normas, ni tampoco los pronunciamientos de la Contraloría General de la República. Estamos hablando de más de 1.600 millones de dólares en irregularidades, lo que refleja una administración ineficiente y sin prioridad por el buen uso del gasto público”.

El jefe de la Bancada Republicana, Cristián Araya, agregó que “el informe de la Contraloría reafirma lo que hemos sostenido siempre: el aparato público malgasta sistemáticamente los recursos de los chilenos. Mientras el Ministro de Hacienda estruja el bolsillo de los chilenos con impuestos, miles de millones se pierden o roban en el camino. Es necesario reiniciar el Estado”.

La bancada de Evopoli, a través de Francisco Undurraga, planteó que lo indicado por el organismo contralor “deja en evidencia lo que venimos diciendo desde hace un buen tiempo, que este Gobierno no sabe administrar ni hacer un efectivo control de gastos de los recursos del Estado y dejará a la próxima administración un déficit estructural importante”.