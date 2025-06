VIDEO – Jeannette Jara visita al presidente Boric y hace guiño a la DC: “Estoy a disposición para escucharles”

“Hay que tener mucho respeto por los que no están aquí y quiero tener su visión. Quiero escucharles y saber cómo podemos construir juntos”, expresó la ex secretaria de Estado.

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, visitó al presidente Gabriel Boric en su residencia del Barrio Yungay, tras su triunfo en las primarias del progresismo, donde logró el 60% de los votos.

El mandatario, quien está con postnatal tras el nacimiento de su hija Violeta, salió a recibir a su ex ministra del Trabajo con un abrazo, para posteriormente ingresar a su casa tomar once junto a su pareja Paula Carrasco.

Al respecto, el presidente Boric indicó en redes sociales que “recibí a Jeannette en nuestra casa con Paula y Violeta para entregarle mi apoyo, cariño y admiración. No me cabe duda que ella será mejor de lo que yo he sido con creces”.

“Mi mejor apoyo en lo que viene es trabajar firme hasta el último día desde la tremenda responsabilidad de ser presidente por este Chile que queremos tanto”, agregó.

Tras el encuentro, la candidata del progresismo entregó luces de su cita con el jefe de Estado, aseverando que “estuvimos conversando desde lo humano hasta lo político. Como saben, nuestro presidente es una persona muy afectuosa, así que recibí su saludo con mucho cariño y afecto”.

“El presidente me dijo algo que yo diría sabio, que uno tiene que esperar todo en estas contiendas, pero siempre tiene que mantenerse tranquila”, apuntó Jeannette Jara.

El llamado de Jeannette Jara a la DC

Pero Jeannette Jara también aprovechó la oportunidad para hacer un guiño a la Democracia Cristiana, que había adelantado que no apoyaría a la militante comunista en caso de imponerse en las primarias.

“Yo, más que pedirles que se sumen, lo que quiero es contarles que estoy a disposición para escucharles. Hay que tener mucho respeto por los que no están aquí y quiero tener su visión. Quiero escucharles y saber cómo podemos construir juntos”, expresó la ex secretaria de Estado.

En esta línea, declaró que “va a ser una buena cosa que nosotros tengamos una coalición amplia que apoye la candidatura. Mañana (martes) vamos a tener también actividades con los otros partidos que forman la coalición y espero que se sigan sumando, la Democracia Cristiana, otros partidos”.