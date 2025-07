VIDEO – “Con todas las consecuencias”: Johannes Kaiser reconoce que apoyaría un nuevo golpe de Estado

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, aseveró que apoyaría un nuevo golpe de Estado, tal como el ocurrido en 1973, “con todas las consecuencias” que éste conllevaría.

En entrevista en el programa De Frente de Meganoticias, el diputado de extrema derecha fue consultado por Tomás Mosciatti sobre si estaría a favor de un nuevo quebrantamiento del orden democrático, como pasó el 11 de septiembre de 1973, apuntando que “sin duda” apoya lo que llamó “un pronunciamiento militar”.

“Lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, usted no puede decretar la vía armada como justificada para llegar al poder, usted no puede organizar a 10 mil guerrilleros armados, usted no puede desatar la guerra y la lucha de clases y cuando recibe una respuesta esperar que esta sea pacífica”, argumentó.

Consultado sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, Johannes Kaiser aseveró que “no estoy de acuerdo con eso… No creo que hayan sido inevitables, lo que dije es que en el caso de que hubiese un conflicto de esa naturaleza (…) evidentemente que iban a haber muertos y violaciones a los derechos Humanos, porque cuando la gente armada se enfrenta se violan los derechos Humanos”, agregando que los soldados chilenos fueron entrenados para torturar a sus compatriotas.