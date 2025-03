El resurgimiento del piñerismo en el círculo de hierro de Evelyn Matthei

7 de Marzo de 2025

La abanderada presidencial de Chile Vamos presentó a los ejes de su campaña y presentó a quienes conformarán sus equipos de trabajo, en el que resuenan varios nombres de los dos gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera.

Compartir

A lo grande y con nostalgia del piñerismo. Así fue el lanzamiento del Plan de Acción Inmediata de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien -además- presentó oficialmente a su equipo programático que estará detrás de la campaña y conformación del programa.

El despliegue de la abanderada consistió en un acto oficial en el Teatro Oriente de Providencia, recinto que estaba repleto de colaboradores y otras figuras del sector que arribaron para mostrar su apoyo a la ex alcaldesa. Pablo Zalaquett y Rodrigo Ubilla -quienes no figuran en la nómina de colaboradores de Matthei- también se dejaron ver en el lugar.

La encargada de abrir los fuegos fue Paula Daza, ex subsecretaria de Salud en el gobierno de Sebastián Piñera y, ahora, jefa del equipo de Bienestar de Evelyn Matthei. Crecimiento, meritocracia y autonomía fueron los énfasis que puso Daza en su alocución.

“Queremos sentar las bases, que Chile avance con estabilidad y seguridad. Esto significa fortalecer las estructuras fundamentales de nuestra sociedad, un sistema económico que fomente la productividad, la innovación, en lugar de sofocarla con regulaciones excesivas e impuestos desmedidos. Chile necesita más emprendimiento, inversión y empleo formal. Un modelo de bienestar basado en la autonomía e inclusión laboral para hombres y mujeres. No queremos ciudadanos dependientes de subsidios eternos, sino personas que puedan progresar por su propio esfuerzo”, enfatizó Daza.

En ese diseño comunicacional y programático, según comunicaron desde el comando de Matthei, estuvieron involucrados 47 figuras pertenecientes en su mayoría a las filas de Chile Vamos, en particular del sector bautizado como el piñerismo, nombre que recibe el grupo de ex colaboradores del ex mandatario. Más aún, el círculo de hierro de Matthei está compuesto por figuras reconocidas del piñerismo, principalmente del segundo gobierno del fallecido ex presidente.

Corazón del piñerismo: quiénes serán parte del equipo de Matthei

En una minuta difundida por el mismo comando de la abanderada de Chile Vamos se explica que el comando está dividido en cuatro comisiones: Seguridad, Bienestar, Desarrollo y Bases.

En Bienestar, junto a Daza, figuran los ex ministros Raúl Figueroa (Educación), a cargo del diseño de la propuesta en materia educativa, e Isabel Plá, quien lideró la cartera de Mujer. Otros nombres que destacan de la nómina son el de María José Abud; ex subsecretaria de la Mujer; Ricardo Abauaud, urbanista decano de la Facultad de Arquitectura de la UNAB; y Magdalena Vergara de IdeaPaís. La lista la completan Marcela Sabat (ex parlamentaria), Ignacio Sánchez, Pía Margarit, Verónica Campino, Pedro Pizarro, Luis Castillo, Francisco Carrillo, Nicolás Duhalde, Guillermo Rolando y Emilio De la Cerda.

Por otra parte, en la comisión de Seguridad, lidera la nómina Pablo Urquizar, ex coordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante la segunda administración Piñera. También aparece en la lista el ex subsecretario del Interior, Francisco Galli. Pilar Lizana -experta en seguridad- está a cargo del diseño en combate al crimen organizado. Álvaro Bellolio, ex director de Migración (también en el segundo gobierno de Piñera) ha encabezado el diseño de las propuestas en esa materia. Cristóbal Lira, Cristián Alveal, Esteban Díaz y Alfonso España completan la planilla.

La tercera comisión denominada Desarrollo, que se aboca a materia económica y fiscal, está encabezada por el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y Alejandro Weber, quien precisamente hizo dupla con Briones en la cartera siendo su subsecretario entre 2020 y 2022. Al igual que la dupla de economistas, son parte del equipo Francisca Dussaillan, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Cecilia Cifuentes, Carolina Torrealba, Pablo Correa, María Emilia Undurraga, Juan Ignacio Gómez, Francisca Toledo y Juan Pablo Lira.

El corazón del comando de Matthei, denominado Bases, está liderado -desde los inicios de la conformación del equipo- por la dupla conformada por Juan José Ossa y Máximo Pavez, dos figuras fundamentales del piñerismo.

El primero fue ministro secretario general de la Presidencia en el segundo gobierno de Piñera, mientras que Pavez era su subsecretario. Además, ambos lideraron a Chile Vamos en el segundo proceso constitucional siendo integrantes de la Comisión de Expertos. Hernán Larraín, ex presidente de Evópoli y ex convencional constituyente; Juan José Obach, ex coordinador de Mejoramiento de Gasto Público de Hacienda; y Pablo Toloza, ex intendente de Antofagasta, también están presentes en esta comisión.

En materia comunicacional, a pesar de no haber anuncios, EL DÍNAMO pudo conocer que las comunicaciones estarán a cargo de Carla Munizaga, histórica asesora del ex presidente Piñera y su familia, quien se desempeñó como jefa de comunicaciones en sus dos gobiernos. En el gabinete, en tanto, estará Cristián Torres, su jefe de comunicaciones en Providencia.

Las propuestas de Evelyn Matthei

Junto con los integrantes de las comisiones, el comando hizo público el Plan de Acción inmediata, que contempla 24 propuestas de carácter prioritario en caso de que la abanderada de Chile Vamos sea electa a fines de este año.

En seguridad, por ejemplo, una de las propuestas que Matthei no había hecho pública y que aparece en el documento es la implementación de un régimen de segregación reforzado para los jefes y miembros relevantes de organizaciones criminales y terroristas con el fin de “disociarlos completamente”, siguiendo “los mejores modelos internacionales en la materia”.

Implementar un Centro Integrado de Monitoreo de medidas cautelares y búsqueda de prófugos, reformar la Ley de Reglas del Uso de la Fuerza y la propuesta en migración que implica 13.090 nuevas plazas en las cárceles actuales; cinco nuevos establecimientos penitenciarios que contemplan 19.000 nuevas plazas; la expulsión de 3.000 reos extranjeros condenados; y disminuir los plazos de construcción de cárceles, se suman al programa.

En cuanto a la propuesta en materia económica, como lo habían adelantado algunos de los integrantes de la comisión, ésta se enfocará en “enfrentar la permisología innecesaria en el Estado para destrabar los proyectos de inversión”, establecer un plan estratégico de infraestructura pública, promover la inversión en el sector inmobiliario, fomento a la formalidad en el empleo y continuar con el proyecto de sala cuna universal que hoy es también impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric.

La comisión de Bienestar, por su parte, presentó propuestas en materias de salud, educación y vivienda. Reducir los tiempos de espera en hospitales, retomar la senda de aprendizaje en los primeros ciclos educativos y reducir el déficit de vivienda destaca entre las medidas comprometidas.

Finalmente, en bases, se apuntó a sólo una medida y que tiene que ver con uno de los puntos bajos de administración de Boric: reducir el gasto público recortando la planta de contrataciones directa. “Compromiso de ejecutar el gasto público de forma austera e implementar un ajuste fiscal para alcanzar una reducción del gasto público en un 1% del PIB. Limitar contrataciones, no más gastos de lujos ni sobreprecios con plata pública a través de la limitación de compra de bienes y servicios, limitaciones a la contratación de consultorías y asesorías y gasto más eficiente de programas sociales”, sostiene el documento.

Matthei en clave electoral

“En un par de meses, los chilenos tendrán que escoger entre dos formas de gobernar y de concebir la sociedad que son sumamente distintas (…) El gobierno y buena parte de los ministros y ex ministros de Gabriel Boric son la mejor expresión de esa política identitaria y excluyente. En nuestro caso creemos firmemente en la libertad individual, la propiedad privada, y el rol subsidiario del Estado”.

Con esas palabras, Matthei dio inicio a su discurso en la línea que ha seguido las últimas semanas: rivalizar con el Ejecutivo en las principales materias que distancian a ambos bloque políticos.

Además, la mención a los ministros fue leída en clave electoral: Carolina Tohá, ex ministra del Interior, asoma como una de las candidatas fuertes en el oficialismo ante la bajada de Bachelet, y Jeannette Jara, ministra del Trabajo, suena como posible carta del PC.

La abanderada de Chile Vamos, además, repasó los números del Gobierno apuntando al déficit fiscal que dejará la administración de Boric.

“Vuelvo a sostener que el gobierno de Boric nos dejará una situación fiscal realmente angustiante. Es indispensable racionalizar el gasto. No vamos a cortar programas sociales bien evaluados. Pero sí vamos a ser muy exigentes y duros con el gasto superfluo o mal ejecutado. Necesitamos un Estado con más musculatura y menos grasa”, enfatizó la candidata.

En esa línea, Matthei apuntó al Caso Convenios, una de las crisis más graves del actual Gobierno, señalando que “los dineros no pueden ir a fundaciones de amigos, no pueden usarse para contratar amigotes y familiares ni apitutados políticos”.

“Esta campaña presidencial no permite vender sueños. Acá se requieren acciones rápidas que nos permitan retomar el rumbo y volver a sentir ese orgullo de ser chilenos”, cerró Matthei.