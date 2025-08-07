Matthei reconoce que “las encuestas no han sido buenas” pero asegura que “vamos a remontar”

La candidata presidencial de Chile Vamos hizo un llamado a la “tranquilidad” porque con “mucho trabajo, vamos a ganar”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, participó en el Consejo General de la UDI, donde se refirió a la baja sostenida que ha registrado en las encuestas. A pesar de este escenario, envió un mensaje de optimismo a los gremialistas.

“Falta mucho tiempo. Las encuestas no han sido buenas en este último tiempo, pero vamos a remontar. Porque ¿saben lo que pasa? Los chilenos lo único que quieren es que les solucionemos sus problemas y que no nos andemos peleando ni con slogans vacíos ni con puro TikTok”, señaló la ex alcaldesa de Providencia.

En esa misma línea, sostuvo que “así no progresamos. Así que mucha tranquilidad, pero también mucho trabajo, porque vamos a ganar. Y ahí estaremos todos con la fuerza del cariño que le tenemos a Chile”.

Para Matthei, los acuerdos y los diálogos son “la única manera de progresar. Lo que está ocurriendo hoy día, de que algunos partidos extreman las cosas para un lado y los otros para el otro lado, de tal manera que estos son los enemigos de eso y esos los enemigos del otro, no nos lleva a ninguna parte como país. Así no vamos a progresar”.

“Y ese es el mensaje que le vamos a dar a los chilenos. Y con ese mensaje de esperanza, de conversación, con ese mensaje de templanza, de cariño por Chile, de estar dispuestos a todo por Chile, con eso vamos a ganar. Así que tengan tranquilidad”, insistió la candidata opositora.

Los desafíos en un eventual gobierno

En el mismo Consejo General de la UDI, Evelyn Matthei dejó en claro que sus prioridades serán la seguridad y el desempleo.

Sobre lo primero, deslizó una crítica al Gobierno de Gabriel Boric, sosteniendo que “no ha sido capaz, y hay otros que tampoco tienen los equipos, que hablan mucho, pero no son capaces de hacer todo lo que hay que hacer en esa materia“.

En cuanto a lo segundo, dejó en claro que “nosotros sabemos crear empleo y vamos a crear empleo. Y les quiero decir que todo esto lo vamos a hacer conversando con todos los que haya que conversar”.