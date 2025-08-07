Jara blinda a Luis Eduardo Escobar ante dardos del PC: “Es parte del equipo de economistas”

La candidata oficialista defendió la presencia de Escobar en su equipo económico ante las críticas de su propio partido.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad Por Chile, salió en defensa de Luis Eduardo Escobar, cuyas opiniones en materia económica, como mostrarse en contra del sueldo vital de $750 mil y del fin de las AFP, además de cuestionar las cifras de empleo, han provocado choques con el Partido Comunista.

La abanderada oficialista, que fue parte de un conversatorio en la Universidad de Valparaíso, dejó en claro que el ex presidente del directorio de Puerto Valparaíso seguirá siendo parte de su comando.

“Por supuesto, Luis Eduardo Escobar es parte de un equipo diverso de economistas, que aporta ideas que tienen matrices comunes: que Chile crezca con más justicia social. Todas esas ideas se van a condensar en un programa de gobierno para el 18 de agosto”, aseveró.

Esto, a pesar de los planteamientos del economista, que dejó ver que era poco realista plantear un sueldo vital de $750 mil o una nueva reforma de pensiones, aseverando que “no veo que haya ninguna posibilidad política para aquello”.

Estas palabras generaron la inmediata reacción de Lautaro Carmona, timonel del PC, quien declaró a El Mercurio de Valparaíso que Escobar “no debió haberse metido” en la discusión sobre el sueldo vital, ya que “es un proceso que le toca al comando y a la candidata presidencial”.

Junto con ello, Jeannette Jara dejó ver sus razones para no asistir al debate organizado por ChileTransporte, donde solo participaron Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

“Yo avisé a principios de semana (martes) que no iba a ir al foro del transporte. Tengo tres razones: la primera porque hace dos semanas tuvimos un foro del transporte, entonces si vamos a tener foros sobre foros, en el mismo sector, por lo menos yo estaré disponible para algunos, pero no para todos, porque realmente me interesa estar con la gente. Lo segundo es porque teníamos actividades en terreno. Lo tercero, que me llama poderosamente la atención, es que a pesar de la evidencia concreta, se diga que me bajé a última hora. Yo no soy una persona que le huya a las dificultades, por el contrario, siempre voy a estar para dar cara”, argumentó.

Además, Jeannette Jara aprovechó de reconocer su error sobre descartar que su programa de primarias considerara una nacionalización del cobre, indicando que “yo he dicho que ahí había un error y no tengo ningún reparo en reconocerlo. Otra cosa es ser mentiroso y aquí los únicos que han mentido son los que lanzan campañas con mentiras a la ciudadanía, señalando, por ejemplo, que aman la PGU y votaron en contra, quieren que suban los sueldos y votaron en contra del salario mínimo. Desprestigian por redes sociales incluso a la candidata de su propio sector. Eso es principalmente la gente ligada a republicanos. Los demás debates se los dejo a Kast y sus bots”.