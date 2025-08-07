Secciones
Revista D Newsletters
Política

Las críticas del presidente Boric a “llamado al orden” del empresariado a Kast, Matthei y Kaiser

El jefe de Estado recordó la misiva de un grupo importante de empresarios instando a los abanderados opositores a unirse de cara a las parlamentarias.

Cristián Meza
Cristián Meza

El presidente Gabriel Boric dejó ver sus cuestionamientos a la carta abierta del empresariado a los candidatos presidenciales José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser a presentar una lista parlamentaria única.

La misiva, que apareció en El Mercurio el pasado 19 de julio, fue criticada por el jefe de Estado durante el Premio Anual Dirigencia Social y Comunitaria, quien planteó que “una democracia se fortalece con más diversidad, porque si no hay dirigentes sociales como ustedes, el poder se concentra”.

Boric agregó que “y parece que grupos pequeñitos, como grandes empresas, hay unos que firmaron hace poquito, no sé si vieron a grandes empresarios, firmando una carta en un diario exigiéndole a la derecha que tenía que comportarse de tal manera”.

“Cuando no hay democracia viva -no es el mejor término en este momento-, pero cuando no hay democracia que esté en todas partes, al final lo que termina pasando es que grupos pequeños de poder terminan decidiendo ante la sociedad entera”, apuntó el presidente Boric.

En el documento, que tiene entre sus firmantes al ahora ahora asesor de Evelyn Matthei, Juan Sutil, se plantea a los abanderados de derecha que “Chile necesita un cambio y si actuamos unidos tenemos la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el Congreso para lograr ese cambio”.

En caso de no generar una lista parlamentaria única, junto con advertir que no financiarán sus campañas, se corre el riesgo de tener en La Moneda a una militante del Partido Comunista – Jeannette Jara – “y un Congreso afín a sus ideas”, acusó el empresariado.

Notas relacionadas

Genios chilenos: la historia que nunca nos contaron llega hasta el CEP
Cultura

Genios chilenos: la historia que nunca nos contaron llega hasta el CEP

Sergio Larraín, Madame Errázuriz y Gordon Matta-Clark son los protagonistas de la tercera temporada del ciclo Genios Chilenos, que regresa al CEP con una propuesta que va más allá de la biografía para explorar las zonas menos iluminadas de su obra. “Vamos a revisar aspectos desconocidos de sus vidas, esos que siempre están conectados con su arte”, dice Javiera Parada, coordinadora del área cultural del centro.

Claudia Guzmán