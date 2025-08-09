Desbordes cuestiona a Irací Hassler: “Va a tener que responder sobre el tráfico de influencias”

“La alcaldesa Hassler es responsable de la pérdida de centenares de millones de pesos a raíz de la maniobra que hicieron para intentar abultar el precio de la clínica y comprarla”, dijo el alcalde de Santiago.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que el Caso Sierra Bella aún no está completamente cerrado y que la ex alcaldesa Irací Hassler sigue siendo responsable por un perjuicio económico significativo para la comuna.

En una entrevista con BioBioChile, Desbordes aclaró que el fallo reciente de la Corte de Apelaciones no excluye al municipio del caso. “La Corte solo señaló que en un punto… el municipio no es contendor, porque esto no es contencioso”, explicó, añadiendo que apelarán esa decisión. Según dijo, las acciones civiles y otras causas penales seguirán su curso.

Junto a ello, el alcalde de Santiago expresó que el perjuicio económico es evidente: “La alcaldesa Hassler es responsable de la pérdida de centenares de millones de pesos en este municipio a raíz de la maniobra que hicieron para intentar abultar el precio de la clínica y comprarla”, manifestó.

Asimismo señaló que hay tasadores y funcionarios bajo sospecha de haber estado involucrados en el proceso, y afirmó que “no se puede desentender” de lo ocurrido.

Desbordes intensificó sus críticas hacia la ex alcaldesa, refiriéndose a sus declaraciones sobre una presunta investigación en su contra. “A esta altura, no sé si es mentirosa patológica o esto tiene que ver con su campaña, y la verdad que ni siquiera vale la pena discutir”, afirmó.

“Ella inventó todo un cuento para tratar de evadir su participación… y yo ya declaré. Eso va a quedar descartado rápidamente, y ella va a tener que responder sobre el tráfico de influencias, que es lo que importa”, concluyó.