Presidente Boric revela resultados de test de drogas y arremete contra la oposición: “Persisten en generar dudas o desinformar”

Desde La Moneda acusaron la existencia de una “campaña sucia” contra Boric, en paralelo a la iniciativa que se tramita en el Congreso, la cual obliga a las altas autoridades públicas a que se sometan a un test de drogas.

Este lunes el presidente Gabriel Boric reveló los resultados negativos del test de drogas al que se sometió y apuntó contra el proyecto de ley que impulsan desde la oposición, el cual busca que las altas autoridades públicas realicen una declaración jurada que acredite que al momento de asumir sus cargos no consumen drogas.

Dicha iniciativa se vota este martes de la Cámara de Diputados, la cual establece que las autoridades deben someterse a un test de análisis de pelo anual.

Bajo este contexto, el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X publicó los resultados de sus exámenes, ligando al proyecto a una campaña de desinformación. “Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”, expuso en sus redes sociales, adjuntando los documentos.

A lo que agregó: “Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”.

Ministra Camila Vallejo acuso “campaña sucia”

Antes de ello, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo arremetió contra la oposición, asegurando que en paralelo al proyecto que se tramita en el Congreso, “hay una campaña sucia” en la cual se intenta instalar la duda sobre un supuesto consumo de drogas por parte del mandatario.

“Esto no tiene que ver con la transparencia que por cierto la tiene el Presidente de la República y los más altos estándares que tiene el Presidente de la República, sino que les interesa siempre mantener arriba la sospecha para por si acaso alguien le entra la duda“, expresó.

“Siempre van a buscar un poquito más para mantener arriba la sospecha. Esto tiene que ver con ese objetivo de fondo, porque si no, estaríamos solo tramitando y legislando y haciendo un debate legislativo que apunte justamente a elevar los estándares, pero esto va en paralelo a una campaña sucia de dañar la imagen, de instalar la sospecha que nos parece importante develar y denunciar públicamente”, añadió.

“Esto está muy lejos de ser una persecución política”

Luego de que el Ejecutivo tildará de “campaña sucia” la tramitación de este proyecto, la autora de la iniciativa, la diputada Paula Labra (IND-RN), respondió al mandatario y partió diciendo: “Es realmente preocupante que el presidente Boric tome el proyecto de ley del test de drogas a modo personal”.

En esa línea, la parlamentaria aseguró: “Esto está muy lejos de ser una persecución política a su persona. Además, el presidente en su publicación ha caído en dos equívocos. Con este proyecto no veo por dónde se esté desinformando. Al contrario, solo busca mayor transparencia y prioridad en las autoridades públicas más altas y también en los cargos de elección popular. Por otro lado, esto no es algo solo de la oposición. Le recuerdo que la vez pasada (votación en general) se aprobó transversalmente con amplia mayoría de votos”.

“Si esto realmente es relevante para él, ya que publica sus resultados, le pedimos que sea consecuente y le ponga urgencia al proyecto, tal como lo hizo con el día del pajarete. Y no es menor. Quedan dudas que se haya realizado el test hace un mes y justo ahora que el proyecto será votado el día de mañana, para ser despachado al Senado, lo haga público. Presidente Boric, no mezcle peras con manzanas. Esto no tiene nada que ver con el secreto bancario que, por cierto, ya existe por la vía judicial adecuada. No permitiremos que esto quede a criterio arbitrario de un funcionario de Servicio de Impuestos Internos, institución que está más desacreditada que nunca”, cerró la diputada Labra.