Irrupción de Carter y disputa Evópoli-UDI por candidatura de Jorge Luchsinger encienden la senatorial por La Araucanía

En la oposición existe la seguridad de que se pueden obtener cuatro de los cinco cupos que se eligen en la senatorial de La Araucanía. Para ese objetivo, ya hay nombres de peso como Carter, Kaiser, Luchsinger y en suspenso el de Felipe Kast.

Una áspera y disputada elección se aproxima en la elección senatorial de La Araucanía, principalmente entre las fuerzas de oposición.

En el contexto de que resta menos de una semana para que los partidos y pactos políticos deban inscribir oficialmente a sus candidatos al Parlamento ante el Servicio Electoral, la 11ª Circunscripción asoma como el principal botín a disputarse entre las listas que se presentarán por la derecha.

Si bien hoy Chile Vamos y el Partido Republicano se encuentran negociando pactos por omisión en vistas a la elección senatorial, en La Araucanía no habrá entendimiento entre las listas de derecha puesto que no es binominal, sino que elige cinco senadores.

Ante ese panorama, ya asoman roces entre las dos principales listas de oposición —la de Chile Vamos junto a Demócratas y la Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristianos— a raíz de los cupos y candidatos que se espera llevar a la elección de noviembre.

El cálculo de la oposición es que existe una oportunidad inmejorable para obtener cuatro de los cinco escaños que otorga la región.

La mala gestión del Gobierno de Gabriel Boric —a ojos de la oposición— y el recrudecimiento de los episodios de violencia en la Macrozona Sur, hacen a la región tierra fértil para las fuerzas opositoras a la actual administración, puesto que el principal mensaje es el de endurecer las medidas en pro de la seguridad.

Por lo mismo, es relevante la apuesta del Partido Republicano, en particular de José Antonio Kast, de llevar a la elección de la Araucanía a Rodolfo Carter, ex alcalde de La Florida.

Si bien Carter aspiraba a un cupo por Valparaíso, la decisión de Republicanos fue blindar en la zona a Arturo Squella, presidente del partido, quien competirá en la senatorial de la quinta región.

Así las cosas, se abrió la puerta de que Carter compitiera por la Araucanía, pero en primera instancia se habría priorizado a Ruth Huratdo, secretaria general de los republicanos.

No obstante, según advierten voces del pacto Derecha Unida, Hurtado no sería tan competitiva de acuerdo a los sondeos que se han hecho en la zona, por lo que Carter asoma como la principal carta de José Antonio Kast para llevarse un cupo en la zona.

En Chile Vamos no cayó bien el anuncio de que Carter va a competir en la zona, sobre todo en los aspirantes de la coalición al Senado por esa zona.

Henry Leal, jefe de bancada de diputados de la UDI y quien también competirá por un escaño en la Cámara Alta, cuestionó a Carter por postular en una zona en la cual no tiene arraigo.

“Se abrió la temporada de turismo en la Araucanía. Candidatos santiaguinos que ven en la región una opción electoral, que están de paso y después no los vemos (…) No puede ser que quienes no tienen un cupo en Santiago en la quinta región lleguen por descarte a la Araucanía; el turismo electoral no le hace bien a nadie”, emplazó Leal.

En el pacto Derecha Unida también asoma como una de las principales cartas Vanessa Kaiser, hermana de Johannes Kaiser, mientras que en Chile Vamos ya están confirmados Jorge Ratgheb y Miguel Becker por RN, junto a Leal y Jorge Luchsiger-Mackay por la UDI.

UDI le gana la pulseada a Evópoli por candidatura de Jorge Luchsinger

Es precisamente este último nombre el que ha causado ruido en Chile Vamos durante los últimos días. El miércoles de la semana pasada, cuando la UDI votó su nómina de candidatos al Congreso, se dio a conocer que el hijo del matrimonio asesinado en La Araucanía sería candidato al Senado por el gremialismo.

Sin embargo, dos días después, Evópoli también anunció a Luchsinger-Mackay como candidato propio a la Cámara Alta en dupla con Felipe Kast, actual senador por la región.

Fue el propio Luchsinger-Mackay quien se encargó de despejar las dudas y confirmó este lunes que será candidato por la UDI pese a las conversaciones que sostuvo con el partido liderado por Juan Manuel Santa Cruz.

En el gremialismo indican que fue clave que el partido logró dar “certezas” a Luchsinger, a diferencia de Evópoli que si bien proclamó a Felipe Kast como candidato a la reelección, el legislador aún no ratifica su candidatura.