“Asociaciones ilícitas”: Matthei abordó violencia escolar con alcaldes Desbordes, Bellolio y Sichel

“En mi Gobierno seremos implacables con la violencia escolar”, aseguró Evelyn Matthei tras reunirse con los alcaldes de Santiago, Providencia y Ñuñoa.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó este miércoles la violencia escolar con los alcaldes de Santiago, Providencia y Ñuñoa, Mario Desbordes, Jaime Bellolio y Sebastián Sichel, respectivamente, tras el episodio donde un alumno del liceo José Victorino Lastarria resultó lesionado cuando trató de lanzar una bomba molotov.

Antes de la cita, la postulante a La Moneda empleó su cuenta de X para plantear que “la violencia en nuestros colegios es inaceptable. He convocado a los alcaldes de liceos emblemáticos esta misma tarde para buscar soluciones urgentes. En mi Gobierno defenderemos la autoridad, seremos implacables con la violencia y cuidaremos a los jóvenes que quieren estudiar“.

Tras la reunión con las autoridades comunales, Matthei manifestó que “un alumno puede ser desordenado, puede tener mala conducta, es parte de lo normal. Pero uno que toma una molotov pasa a ser un delincuente y hay que tratarlo como un delincuente“.

“Y lo peor es que hemos visto que hay adultos que promueven, que los incitan, incluso que financian este tipo de actividades. Nosotros estamos seguros que hay asociaciones ilícitas detrás de estos movimientos“, añadió a continuación.

Las propuestas de Matthei para enfrentar la violencia escolar

Al abordar la violencia escolar, Evelyn Matthei recalcó que cuando un alumno es expulsado de un colegio por este tipo de actos, lo transfieren a otro colegio sin informar a sus autoridades.

En esa línea, la ex alcaldesa de Providencia dijo que “lo que estamos pidiendo son dos cosas. Una, ahora, que la Fiscalía tenga al menos un fiscal dedicado a esto, para mirar realmente quiénes son los que están detrás, los adultos que a veces son los centros de padres, que en otras ocasiones son los padres verdaderos, en otros casos son apoderados que en realidad no tienen ninguna conexión con el niño, pero que son activistas profesionales“, expresó la candidata presidencial.

La segunda petición es que “las comunidades puedan decidir, junto con el director, qué tipo de medidas van a tomar. Si van a instalar cámaras, si va a haber revisión de mochila en forma aleatoria, pero ese tipo de decisión la tiene que tomar la comunidad y no el Ministerio ni la Superintendencia (de Educación)“.

Por último, Matthei reiteró que si resulta electa “no vamos a aguantar absolutamente este tipo de actividades”, y alertó que su idea es poner “fuera del colegio, y ojalá tras las rejas” a quienes toman parte en la violencia escolar o que participen en las asociaciones ilícitas.