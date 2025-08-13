Kast se defiende tras dichos sobre el Congreso y acusa campaña de fake news: “Voy a cumplir la Constitución”

“Quedan poco más de cien días para la segunda vuelta y las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas está recién comenzando”, acusó el candidato presidencial.

José Antonio Kast sacó la voz para defenderse los cuestionamientos de diversos sectores políticos, luego de sus declaraciones sobre el Congreso Nacional y la eventualidad de gobernar con una minoría en el Parlamento.

Al respecto, el candidato presidencial de Republicanos expresó que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan (…) aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo“.

Ante la controversia generada por su postura, que incluso le valió recibir críticas desde Chile Vamos, Kast aseguró que “yo hablé de una potestad reglamentaria. Lo que señalé es que cada uno tiene su rol, el Congreso tiene su rol, pero no puede salirse de ese rol, por lo que yo lo llamaría a no presentar proyectos de ley que están fuera de sus atribuciones”.

Tras su encuentro con la cúpula de la CPC, José Antonio Kast volvió a tocar el tema, luego de las palabras del ministro del Interior, Alvaro Elizalde, quien le pidió “aclarar” su postura.

“Quiero decirles que cuando uno se postula a presidente es para hacer el trabajo, y hoy día por ejemplo, una autoridad contralora que con las mismas normas ha cambiado gran parte de los destinos de Chile. Durante ocho años tuvimos un ente contralor que no hizo su trabajo. Hoy día llega una nueva contralora y hace el trabajo. Bueno, yo le diría al Gobierno, hagan la pega, hagan el trabajo“, declaró Kast.

En esta línea, dejó en claro que “yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Fui parlamentario al igual que el señor Elizalde, creo que él tiene claro cuando existen campañas de desprestigio y de mentiras”.

“Quedan poco más de cien días para la segunda vuelta y las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas está recién comenzando. Por lo tanto, decirle al ministro Elizalde que haga la pega. Preocúpese de lo que a usted le corresponde”, sentenció José Antonio Kast.