Una carta que anticipó el quiebre y las miradas puestas en el FA: la trastienda del fracaso de la lista única oficialista

Tras meses de conversaciones y negociación, el oficialismo fracasó en su intento de presentar una lista única. El principal sindicado por quiénes se bajaron de la lista es el Frente Amplio, partido del presidente Gabriel Boric.

Fue pasadas las 16:00 horas del martes de esta semana que se oficializó el quiebre de la mesa negociadora del oficialismo que buscaba una lista única para competir en la elección parlamentaria. Pero la decisión, dicen en la alianza de Gobierno, estaba tomada desde antes.

Ya hace varias semanas que la Federación Regionalista Verde y Social (FREVS) y Acción Humanista (AH) venían advirtiendo que “los partidos grandes” no estaban escuchando la gran petición de los chicos: competir en igualdad de condiciones para mantener la legalidad.

Es que tanto el FREVS como AH tienen sobre la cabeza la espada de la disolución por parte del Servel.

Según Ley N°18.603, que dice relación con los partidos políticos, las tiendas que no alcancen el 5% de los votos en la elección de diputados en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, pierden la vigencia legal.

Por lo mismo, ambas tiendas ya venían hace semanas manteniendo conversaciones con el movimiento Transformar Chile —liderado por Jorge Sharp que competirá en un escaño por Valparaíso— y el Partido Popular para conformar una lista secundaria.

Esto causó molestia en el oficialismo, sobre todo luego de que al chat de secretarios generales y delegados electorales llegara una carta el martes en la noche —que supuestamente estaba firmada por AH y el FREVS— en que se dejaba entrever que ya estaba confirmada la segunda lista.

Bajo el título de “Nueva Esperanza” la misiva hacía referencia a un nuevo pacto entre los movimientos mencionados y los dos partidos que, a esa altura, seguían sentados en la mesa negociadora.

Si bien tanto Mulet, líder del FREVS y Tomás Hirsch negaron en el chat haber suscrito esa carta, en el resto del oficialismo ya daban por hecho que ambos colectivos se iban a bajar de las negociaciones.

De hecho, desde el PS indicaban el martes por la mañana que los equipos de comunicación ya estaban trabajando en una salida ante los medios para afrontar el fracaso de las negociaciones.

El Frente Amplio sindicado como el responsable

Aunque ambos bandos lamentaron el fracaso de las negociaciones —especialmente considerando que fue una petición expresa del presidente Gabriel Boric y de la candidata presidencial Jeannette Jara—, tras la reunión del martes se evitó hacer declaraciones altisonantes que pudieran tensar aún más el ambiente al interior de la coalición.”

Esto, dicen en el oficialismo, ya que a pesar de ir en listas diferentes, todos los partidos deben seguir trabajando en la campaña de Jara. Sin ir más lejos, Mulet comparte el comité estratégico con José Toro, secretario general del PPD.

Sin embargo, en privado desde el FREVS y AH ya se deslizaban críticas al Frente Amplio y a sus negociadores —Andrés Couble y Simón Ramírez— por lo que a su juicio eran “excesivas expectativas” respecto a cuántos cupos ocuparían en la lista unitaria.

Según negociadores, lo más bajo a lo que llegó el FA fue el número de 40 cupos. Dicha cifra se justificaba en que el partido dirigido por Constanza Martínez tiene la bancada parlamentaria más numerosa (hoy cuenta con 20 diputados y un senador). Sin embargo, se esperaba un ‘gesto’ del FA, puesto que es el partido del presidente.

Ante la consulta de EL DÍNAMO, Mulet explica que, en parte, las negociaciones fracasaron debido a que no existió la disposición de ciertos partidos para que el FREVS pudiera competir en igualdad de condiciones.

“Nosotros no pedimos ningún cupo protegido. Pero teníamos que enfrentarnos al Frente Amplio que pedía cupos protegidos, y al PPD que pedía cupos dobles, mientras nosotros teníamos que competir solos”, dice Mulet.

Y añade: “La cuenta es bien clara; el que tiene 20 (diputados), y quiere 45 (cupos), no quiso que el chico nuevo tenga 4 para poder vivir. El partido regionalista verde que no existía antes en todo Chile, ahora existe en todo Chile, por lo mismo necesita sacar mínimo cuatro parlamentarios y pide ciertas seguridades, por lo menos en diez distritos. Pero cuando dijimos cierta seguridad de competir, nada doble, nos dicen que no porque el de 20 tiene que llegar a 45”.

Lo que viene para la “lista alternativa” del oficialismo

“No somos la lista secundaria, somos la lista alternativa del progresismo”, dice Mulet sobre la definición del pacto parlamentario que encabeza.

También, confirma que su lista competirá en todos los distritos y en todas las regiones del país. “Por supuesto que será una lista completa”, dice Mulet.

La jugada se sustenta en que a pesar de que los otros partidos y movimientos que serán parte del pacto no están constituidos a nivel nacional, el FREVS sí lo está por lo que puede llevar candidatos independientes a su alero en todos los distritos y circunscripciones.

Sin perjuicio de eso, Mulet afirma: “Ayer les dijimos a nuestros socios oficialistas —ya que somos partido oficialista— que no teníamos dificultad en hacer algunos pactos recíprocos de omisión en algunas circunscripciones, especialmente las que llevan menos candidatos o distritos, si es que tienen interés”.

Efrén Osorio, secretario general de Acción Humanista, acota en diálogo con EL DÍNAMO que esperan inscribir dentro de estos días el pacto señalando que “nosotros estamos ahora en plenas conversaciones y reuniones permanentes con las distintas colectividades, orgánicas y movimientos, viendo los nombres”.

Sobre el plazo, Osorio adelantó que “esperamos inscribir la lista a más tardar mañana (14 de agosto), o incluso puede ser hoy. Estamos concordando la fecha, en realidad. Queremos que sea lo antes posible”.

Con esa disposición, se cerraría la puerta a los llamados que hicieron hoy la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la candidata Jara, quienes solicitaron a los partidos hacer un último esfuerzo por la unidad.