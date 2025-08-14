Más expuesto y con la tarea de consolidarse en las encuestas: la nueva fase de la campaña de José Antonio Kast

El candidato del Partido Republicano está en su mejor momento en las encuestas y, a diferencia de hace algunos meses, en su momento de mayor exposición.

En el Partido Republicano existe la tranquilidad de que no se cometió un “error no forzado” en la campaña con las declaraciones que dio José Antonio Kast respecto a ocupar todas las potestades del Ejecutivo en su eventual gobierno y decir que el “Congreso no es tan relevante”.

El presidente de la tienda, Arturo Squella, defendió los dichos del abanderado señalando que “lo que para algunos, peyorativamente tratan de instalar como autoritarismo, para nosotros es determinación”.

Y complementó diciendo en T13 Radio: “Reafirmo y complemento lo que decía José Antonio; no vamos a perder ni siquiera un día. No es el 12 de marzo, sino que el 11 de marzo van a haber una serie de medidas administrativas dentro de las potestades del Presidente de la República para encauzar lo que corresponde, que es que los delincuentes estén dentro de la cárcel y la gente pueda ejercer sus derechos fundamentales”.

En esa misma línea, Cristián Valenzuela, asesor directo de Kast, aseguró que fue él quien le recomendó decir la frase de esa manera y que en ningún caso fue un “error” la declaración.

Por el contrario, —también en T13 Radio— sostuvo que “¿cuál es la crítica de fondo? Que esto es un gobierno incompetente, un gobierno mediocre, y que se ha excusado toda la vida en que no se puede hacer nada si el Congreso no aprueba sus leyes. Y nosotros creemos que hay un camino distinto”.

La nueva etapa en la campaña de Kast

El despliegue de los líderes republicanos para blindar a Kast se debe a que el candidato ya avanzó a una nueva etapa en la campaña.

A diferencia de los meses anteriores en que el encargado de comentar la contingencia y afrontar los debates era Squella, en las últimas semanas Kast ha robustecido su presencia en foros presidenciales y medios de comunicación con el fin de marcar presencia en la agenda.

Esto, a diferencia de Jeannette Jara y Evelyn Matthei, abanderadas de Unidad por Chile y Chile Vamos, respectivamente, que han optado por replegarse a propósito de los flancos abiertos en sus campañas.

En el caso de Jara, su retirada de la primera línea mediática ha sido más notorio. De hecho, ella misma confirmó en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025 que no se presentará a los debates presidenciales hasta pasada la quincena de septiembre.

La jugada de Jara, según ella misma comunicó, se debe a una gira que la llevará a distintas regiones del país. El trasfondo, en todo caso, es que la candidata aún no tiene programa de gobierno lo que la ha llevado a cometer errores en sus intervenciones en foros y ha suscitado posturas contrapuestas en su comando y alianza.

Matthei, en tanto, ha reducido principalmente sus apariciones en prensa luego de la fallida arremetida judicial contra las llamadas cuentas troll.

A diferencia de sus rivales directas, Kast apuesta en esta pasada por redoblar su presencia en pautas, foros y apariciones en prensa.

Pero esa estrategia conlleva el riesgo de estar más propensos a los “errores no forzados”.

Así lo explica Claudio Alvarado, director del IES, quien apunta a que “da la impresión de que la apuesta de Kast es seguir mostrándose, seguir participando activamente el debate público y no resguardarse y eso podría eventualmente conducirlo a cometer errores no forzados”.

Eso sí, Alvarado hace el punto en que “al mismo tiempo —esa exposición— también podría tener como consecuencia que Kast consolide su posición”.

Esto, dice relación a la buena posición que goza Kast en las encuestas. Si bien dependiendo del sondeo, el republicano aparece primero o segundo rivalizando con Jara, en segunda vuelta tendría una victoria sólida ante la militante comunista.

Así lo muestra la encuesta Feedback publicada este jueves en que se ve que Kast ganaría en primera (30%) y segunda vuelta (57%).