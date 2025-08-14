La batalla del alcalde Sichel para que Ñuñoa reciba ingresos por el uso del Estadio Nacional: “Esto no es solo una anomalía sino que es un abuso para los vecinos”

En conversación con EL DÍNAMO, el alcalde de Ñuñoa entregó nuevos detalles sobre los 77.000 metros cuadrados que no cuentan con la recepción definitiva y abordó los costos que deben enfrentar por situaciones derivadas por el uso del recinto en eventos masivos.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reveló que el Estadio Nacional tiene 77.000 metros cuadrados sin recepción definitiva y reiteró su aspiración de que la municipalidad reciba recursos por su uso para lidiar con los gastos que surgen por a raíz de los eventos masivos.

En conversación con EL DÍNAMO, el jefe comunal entregó nuevos detalles sobre las externalidades negativas de los espectáculos musicales que se realizan en el coliseo y las exigencias que está solicitando el municipio al Instituto Nacional de Deportes (IND) y al Ministerio del Deporte.

Sobre los 77.000 metros cuadrados del Estadio Nacional que no cuentan con la recepción definitiva de obras aprobada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), que dio cuenta este martes en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Sichel dijo que se tratan de “zonas distintas”, pero que corresponden “principalmente a la obras nuevas que se habilitaron para los Panamericanos, más todo lo que tiene que ver con el Parque Estadio Nacional sur”.

Al no contar con esta recepción, se le consultó sobre un eventual riesgo de que los próximos eventos no se puedan realizar.

“Mi interés es que los conciertos se puedan realizar, pero eso requiere un compromiso del IND, del Ministerio del Deporte, de plazos, fechas y ejecución de obras y estamos esperando que eso llegue. Porque efectivamente aquí hubo un compromiso respecto a inversión comunitaria, respecto a la recuperación de esos espacios, inversión en esos espacios que no se han realizado en este Gobierno”, expresó.

Siguiendo en esa línea, el alcalde de Ñuñoa sostuvo: “Nuestra demanda es que queremos ver efectivamente cuál va a ser la estrategia de inversión. Esto tiene que tener un proyecto de inversión, una garantía que esta inversión se va a realizar, y básicamente el desarrollo de las obras para ir avanzando en permisos que permitan la operación del estadio, porque hoy día el estadio tiene este problema de operación porque no debería operar si no tiene este pedazo del estadio, porque no tiene la recepción, y por lo tanto lo que estamos esperando es una propuesta concreta de reinversión de los recursos comprometidos por el Ministerio del Deporte”.

Sebastián Sichel pide que Ñuñoa reciba ingresos por el uso del Estadio Nacional

Por otro lado, Sebastián Sichel reiteró su reclamo por el reparto de las ganancias que genera el arriendo del Estadio Nacional. Esto, considerando que el recinto obtuvo rentas por 3.600 millones de pesos en 2024 y que para este año se proyectan ingresos por más de 4.000 millones de pesos, según afirmó el martes en el Congreso.

“El estadio le ha generado varios miles de millones de pesos de ingresos adicionales al fisco. Así que, que el Gobierno no le está destinando estos recursos ni para el estadio mismo, ni para la mantención de las áreas alrededor del estadio, que sufren daños en estos eventos, entonces estamos en una comedia de absurdo”, cuestionó la autoridad.

Siguiendo en esa línea, Sichel insistió en la necesidad de que la municipalidad reciba una parte de las ganancias, ya que a pesar de no recibir ingresos por el uso del estadio, de igual forma deben asumir los costos que conlleva su correcto funcionamiento.

“El primer gran daño que tenemos es que al estadio cada día llegan más personas y sin embargo no se ha hecho ninguna de las obras de mitigación comprometidas alrededor”, aseveró.

Tras ello, hizo alusión a la seguridad y al comercio ilegal que se instala en las calles aledañas a los eventos: “Esto significa que toda nuestra seguridad municipal tiene que estar dedicada a estos eventos y lo que pasa afuera, también por el aumento del delito en los alrededores del estadio. El tercer gran problema es la gestión de residuos y basura, que también genera un gran costo por las toneladas de basura que provoca la llegada de 50 o 60 mil personas”.

“Lo que más me preocupa es que ninguno de los beneficios del mayor uso llegan al municipio a través de la transferencia de ingresos del fisco central a la municipalidad. Esto no es solo una anomalía sino que es un abuso finalmente para los vecinos de Ñuñoa”, añadió.

Frente a esta situación, en la Comisión de Deportes oficiarán al IND para que detalle el plan de acción para los permisos pendientes de todas las obras del Estadio Nacional e informe sobre las obras de mitigación. Sumado a ello, oficiarán a la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y al Ministerio del Deporte para solicitar que la Municipalidad de Ñuñoa se integre a una mesa de trabajo para que también se involucre en la administración del recinto.

En cuanto a la transferencia de ingresos, Sichel manifestó: “Esperamos un compromiso de inversión de estos recursos lo antes posible y también un compromiso de que más de estos recursos van a llegar a la Municipalidad de Ñuñoa para la mantención y para pagar los daños que provocan estos eventos masivos en la comuna y si no, no vamos a poder seguir autorizando la realización de eventos”.