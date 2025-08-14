Presidente Boric acusó censura de Trump a uno de los museos más importantes de EEUU: “Es inaceptable”

Boric también dedicó conceptos, aunque de manera indirecta, a Javier Milei: “Hoy día decimos que Estados Unidos puede estar muy lejos. Pero miren como lo están pasando los artistas en Argentina en este momento”.

El presidente Gabriel Boric dedicó fuertes palabras a su par de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de censurar a uno de los museos más importantes del país del norte: el Instituto Smithsonian.

Boric lideró una ceremonia en La Moneda, donde entregó los Premios Presidente de la República 2024 a la Música Nacional y a las Artes Escénicas, aprovechando de recordar la icónica exposición de Nicanor Parra en 2006 llamada El Pago de Chile, donde aparecían colgados las máximas autoridades de la historia del país, desde Bernardo O’Higgins a Ricardo Lagos.

El mandatario recalcó que la instalación de Nicanor Parra “generó una gran polémica y hubo un ánimo de censurarlo. Finalmente ganó la libertad de expresión, la cultura, y Nicanor pudo hacer esa exposición de sus artefactos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hoy día la cultura también está en riesgo. Está en riesgo ante la intolerancia, ante la intolerancia de quienes creen que la cultura no importa, y que es un capricho de algunos. Y también entre quienes quieren silenciarla”.

“Permítanme poner un ejemplo muy claro. Yo me enteraba el día de ayer que el Presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, ha decidido censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos, el Smithsonian, para intervenir su curatoría, para asegurarse que cumpla con las directrices que impone el gobierno. Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile. Y creo que es importante decirlo”, argumentó.

El presidente Boric hizo alusión a la orden entregada por su par de Estados Unidos de revisar las exhibiciones del Instituto Smithsonian, la cual administra los principales museos públicos, para así cumplir con las directrices de Trump respecto a lo que sí puede mostrar en sus colecciones.

Ante esto, el jefe de Estado chileno acusó que “los momentos oscuros no caen de la noche a la mañana. Se van consolidando de a poquito, van avanzando, en donde empezamos a naturalizar y comenzar de a poco las diferentes censuras o autocensuras que se van produciendo en la cultura”.

Boric también dedicó conceptos, aunque de manera indirecta, a Javier Milei: “Hoy día decimos que Estados Unidos puede estar muy lejos. Pero miren como lo están pasando los artistas en Argentina en este momento. Por eso yo los quiero invitar a todos y a todas a defender la libertad de expresión y la cultura”.