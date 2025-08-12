“Tenemos que crear más empleo”: Boric aludió a las tareas pendientes de su Gobierno en materia laboral

El presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas de la oposición respecto a la creación de empleos.

El presidente Gabriel Boric aludió este martes a algunas de la “tareas pendientes” de su Gobierno y manifestó que “tenemos que crear más empleo”, durante su asistencia a un conversatorio sobre el trabajo para los jóvenes realizado en la sede de Maipú del Inacap.

El mandatario aseveró en la oportunidad que “estamos trabajando firme en eso, pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque la gente, las personas que están estudiando, ingresen además a trabajos formales“.

“Por eso, como Gobierno hemos ingresado el proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, el cual busca promover el trabajo decente y el empleo formal con especial foco en personas jóvenes, en mujeres entre 55 y 64 años de edad, y personas con discapacidad“, añadió el jefe de Estado.

En esa línea, el presidente Gabriel Boric planteó que lo anterior “viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres, más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad”.

“Esta ley de subsidio unificado al empleo va a facilitar, justamente, el ingreso al mundo laboral en particular de mujeres“, planteó.

Las oportunidades de empleo que detalló el presidente Boric

En la parte final de su intervención, el mandatario manifestó que “si hay algo que está igualmente distribuido en Chile es el talento, está en todas partes. Nuestra labor es entregar las herramientas para que en cualquier lugar puedan desarrollarse. En lugares como este, la educación técnica está formando el presente y el futuro de Chile”.

“Chile tiene un sinfín de oportunidades, en hidrógeno verde, en la industria del litio, en el turismo, en la industria de la gastronomía, en diferentes áreas donde todavía tenemos mucho por crecer. Y los estudiantes, acá en conjunto con la comunidad y profesores, están cambiando Chile para cambiar el mundo”, concluyó.

De esta forma, el jefe de Estado salió al paso de las críticas de la oposición, luego de que datos del INE establecieran que en un año se crearon solamente 141 nuevos puestos de trabajo.

En el encuentro Construyendo Futuro Laboral: Oportunidades para el Empleo Joven tomaron parte también el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, entre otras autoridades.