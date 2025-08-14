Camila Flores alcanza acuerdo con H&M tras acusar “discriminación” en local de Vitacura

El acuerdo, firmado bajo reserva y con cláusulas de confidencialidad, pone fin al conflicto entre la parlamentaria y la empresa.

La diputada Camila Flores (RN) cerró un acuerdo con H&M para poner término al conflicto que la enfrentó con la tienda comercial, luego que la legisladora denunciara que fue víctima de discriminación, junto a su esposo Percy Marín, en una de sus sucursales.

Ambas partes concretaron esta medida, que presentó cláusulas de confidencialidad, en una notaría del barrio El Golf de Las Condes, donde la empresa se comprometió a pagar una indemnización a la parlamentaria.

El hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2019 en la tienda H&M del mall Casa Costanera, en la comuna de Vitacura, cuando se acercó a la fila de la caja para pagar por unas prendas. Sin embargo, el cajero le dijo: “Nosotros no la vamos a atender”, posteriormente otra cajera le espetó que “no atendía ni a Carabineros ni a personas de derecha”.

Sin bien en un primer momento la Justicia la acción judicial de la diputada Camila Flores, la Corte de Apelaciones determinó que H&M debía pagar una indemnización de 6,7 millones de pesos al fisco por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, en lo relativo a la discriminación arbitraria.

Pulso dio a conocer la declaración de la firma internacional ante el Juzgado de Policía Local de Vitacura, donde apunta al comportamiento de Percy Marín, marido de Flores, quien insultó a diversos trabajadores de la sucursal y los amenazó con una funa en redes sociales, provocando la molestia del resto de los clientes.