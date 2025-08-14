Jeannette Jara reconoce que concretó los tres retiros de fondos de pensiones: “La gente no tenía plata”

“Tratar de borrar hoy día lo que pasó en ese tiempo es bien fácil porque después se provocó inflación y todos la vivimos”, indicó la abanderada oficialista.

Jeannette Jara sacó la voz para referirse a la polémica generada por su postura sobre el tercer retiro de los fondos de pensiones, tras asegurar que estuvo en contra de esta medida, pero luego se conoció que la defendió.

La controversia se inició el martes pasado, cuando planteó en uno de los últimos foros en que participó que solo apoyó los dos primeros, “y de ahí en adelante ya no”. Sin embargo, tuvo que salir a corregir sus palabras tras conocerse varios mensajes en redes sociales en que dejaba en claro que sí los respaldó.

Ante las críticas, Jara precisó que “en ese minuto puede que no me haya acordado de los detalles. Yo sé que hay un interés en dejar cosas puestas como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso”.

“Parece que hay una tendencia a la literalidad. Yo no la voy a criticar porque cada uno sabe cómo hace los medios, pero yo no tengo ninguna intención en mentir. Ninguna”, se defendió la candidata presidencial del oficialismo.

En esta línea, este jueves y tras reunirse con la dirigencia de la CUT, Jeannette Jara aseveró que “yo retiré al igual que 8.600.000 personas el tercer retiro”.

“Lo que pasa es que, como yo señalé, entendí que no era literal la lectura que se hacía desde la derecha. Ahora entiendo que todo lo leen literalmente, pero evidentemente están en su derecho y lo que la oposición opine es cosa de ellos”, reiteró Jara.

La ex ministra del Trabajo cerró su intervención puntualizando que “yo lo que sí le puedo decir es que, para que nadie se lo olvide, en Chile hubo retiros porque la gente no tenía plata. Tratar de borrar hoy día lo que pasó en ese tiempo es bien fácil porque después se provocó inflación y todos la vivimos. (…) Yo al igual que 8.600.000 personas, también retiré”.