Por fuga de reos en Valparaíso: ministro Gajardo fue citado a comparecer ante el Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue citado a comparecer en el Congreso Nacional tras la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, el cual ocurrió este viernes. El diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Comisión de Constitución, fue quien citó al secretario de Estado.

Jairo González, Claudio Fornes y Juan González fueron los internos que se fugaron de la prisión, quienes cortaron los barrotes de una celda del módulo 105 —destinado a criminales de alto perfil— para luego subir al cuarto piso y deslizarse por una cuerda al estilo canopy. Ese último elemento fue facilitado desde el exterior, siendo hallado amarrado desde el techo de un vehículo.

“Quienes cometen delitos, pocos son detenidos. Quienes son detenidos, pocos son condenados. Y quienes son condenados y se van presos, ahora nos enteramos que, por orden judicial errónea, o por errores de Gendarmería, se sueltan los presos y desde el Gobierno no vemos responsabilidad política“, acusó Alessandri.

Sin embargo, “sigue el ministro de Justicia, militante del Partido Comunista, a cargo. Y sigue el subsecretario de Justicia; es decir, hace mucha falta un Gobierno que venga a reformular Gendarmería, pero también que la actual administración asuma alguna vez una responsabilidad política. Lo que ocurre con los presos es una vergüenza nacional”, criticó.

De tal manera, el militante de la UDI concluyó que el llamado de Gajardo al Congreso, fijado para el martes 19 de agosto, servirá para explicar qué sucede con el sistema penitenciario en Chile y sus recientes fallos, “porque no se pueden seguir permitiendo errores que vulneran la institucionalidad“.