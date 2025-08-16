Las medidas ordenadas por La Moneda para mejorar la seguridad carcelaria tras fuga en Valparaíso

Jaime Gajardo, ministro de Justicia, anunció una serie de medidas para mejorar la seguridad de los recintos penitenciarios, luego de la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso.

Uno de los primeros pasos será la revisión de todos los sistemas de seguridad y cercos perimetrales de los penales y la segmentación y clasificación de los presos según su grado de peligrosidad, todo esto a cargo de Gendarmería.

“En un plazo de 24 horas, Gendarmería de Chile le tiene que entregar un informe al subsecretario de Justicia que de cuenta de la seguridad perimetral de todos los establecimientos penales de nuestro país”, precisó Gajardo.

Junto con ello, se impulsarán iniciativas legislativas para reintegrar a funcionarios en retiro y un fortalecimiento de los gendarmes en todas las cárceles.

El titular de Justicia detalló que “en un plazo de 48 horas, Gendarmería le entregará un informe a la Subsecretaría de Justicia evaluando el número de gendarmes que se encuentran actualmente realizando labores administrativas, esto con el propósito de redistribuir a todas y todos los funcionarios que se pueda redestinar a labores de vigilancia y resguardo de nuestros establecimientos penales a lo largo de todo el país”.

“En coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, se ha reforzado la seguridad perimetral en los recintos penales. Esto con especial foco en aquellos más importantes a lo largo del país. Esta es una medida que ya se está implementando y reforzando. Esto para que Carabineros nos apoye en la seguridad perimetral, ya que Gendarmería no tiene facultades más allá de los establecimientos penales”, explicó el ministro Gajardo.

En esta línea, el ministro de Justicia informó que “durante el mes de septiembre tendremos un acompañamiento técnico de expertos internacionales en seguridad penitenciaria. Esto principalmente de Italia y España. Van a venir a nuestro país a trabajar junto con Gendarmería de Chile y la Subsecretaría de Justicia”, tras lo cual “me entregarán un informe con medidas para que se puedan implementar en estos aspectos”.

“Hemos concretado una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo para que expertos internacionales puedan arribar en las próximas semanas a nuestro país y realicen una auditoría y evaluación de los temas de control y segregación al interior de Gendarmería”, puntualizó.