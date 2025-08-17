Encuesta Cadem: Kast mantiene liderato en primera vuelta de carrera presidencial

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se mantiene al frente de la carrera presidencial en primera vuelta, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem. El sondeo, dado a conocer este domingo, muestra que Kast alcanza un 29% de las preferencias, lo que representa un alza de un punto porcentual en comparación con la medición anterior.

En segundo lugar se ubica Jeannette Jara (PC), con un 25% de apoyo, cifra que implica una caída de un punto respecto a la semana pasada. Más atrás aparece la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien registra un 14% de respaldo, retrocediendo dos puntos en la encuesta pero manteniendo su lugar en comparación con la semana pasada.

Tras ellas se posiciona Franco Parisi, del Partido de la Gente, con un 12% de las menciones. Le sigue el diputado Johannes Kaiser (Partido Republicano), que sube dos puntos y alcanza un 7%. Cierran la lista el ex dirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls con un 1%, Marco Enríquez-Ominami con un 1% —bajando un punto— y Eduardo Artés, quien no registra apoyo en esta medición.

Matthei crece en Preferencia Presidencial Espontánea

La encuesta también midió la llamada Preferencia Presidencial Espontánea, en la que se consulta: “Con excepción del Presidente Boric, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?”. En este apartado de Cadem, Kast vuelve a liderar con un 27% en materia de preferencia presidencial, aumentando dos puntos en comparación con la versión anterior.

La lista se completa con Jeannette Jara, que obtiene un 25% y sube un punto; Evelyn Matthei, que marca un 12% con un alza de tres puntos, el mayor aumento entre todos los candidatos; Franco Parisi con 11%; y Johannes Kaiser con 6%, también en ascenso con dos puntos más. La opción “Otro” alcanza un 3%, mientras que “No votaría/Ninguno” concentra un 16% de las respuestas.

Con estos resultados, Kast no solo consolida su liderazgo en las encuestas, sino que además amplia su ventaja frente a sus contendores en un escenario marcado por el reacomodo de apoyos entre los principales candidatos.