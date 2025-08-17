Ignacio Urrutia, candidato republicano: “Piñera fue un cobarde durante el estallido social”

Ignacio Urrutia, ex diputado UDI y ahora candidato al Senado por Republicanos, dedicó duras palabras para la figura del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, a quien tildó de “cobarde”, en contraste con José Antonio Kast.
Urrutia, conocido por defender al sacerdote John O’Reilly a pesar de ser condenado por abuso sexual y expulsado del país, fue entrevistado por Diario la Prensa de Curicó, explicó su respaldo a Kast y sus diferencias con Evelyn Matthei.
“Es un hombre valiente y consecuente. No cambia de postura como otros. Lo prefiero ampliamente frente a otros nombres como Evelyn Matthei. Porque Kast es consecuente. Yo prefiero no hablar de Matthei. La conozco y la conozco muchísimo. Pero sí puedo hablar de Kast. Kast es un hombre consecuente. Ha mantenido siempre una línea. No ha girado para allá y para acá como lo han hecho otros candidatos”, argumentó.
El ex parlamentario fue más allá y aseguró que el líder de Republicanos realizará una mejor labor desde La Moneda que el fallecido Sebastián Piñera, ya que aseveró que “Piñera fue un buen gestor, pero carecía de valentía, como lo demostró durante el estallido social. Ahí Piñera fue un cobarde. Una persona que haciendo gestiones era muy buena, lo probó en el terremoto y lo probó en la pandemia, pero de valentía no tenía absolutamente nada”.
“Y esa valentía sí la tiene José Antonio Kast. Por eso no tengo ninguna duda de que va a ser un mejor gobernante. Kast tiene ese coraje que el país necesita. Todos asimilan que Matthei es Piñera. Lejos Kast va a ser un mejor gobernante porque es un hombre valiente”, reiteró.
Junto con ello, reafirmó su respaldo a la dictadura de Augusto Pinochet, planteando que “nos salvaron de una dictadura comunista. Si me hubieran invitado para ser parte de ese gobierno, habría aceptado encantado. No me avergüenzo de mi postura”.