A la espera de confirmar a Jadue: DC y oficialismo inscriben pacto parlamentario Unidad por Chile

El PC adelantó que el ex alcalde sería candidato al distrito 9. Por su parte, José Miguel Insulza será la carta del PS al Senado por Valparaíso.

Hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel), llegaron los máximos dirigentes de los principales partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana para inscribir su pacto parlamentario, llamado Unidad por Chile.

Paulina Vodanovic, timonel PS, destacó que las negociaciones se extendieron hasta altas horas de la noche para generar “una lista muy competitiva, forjada en la unidad”.

“Entendemos que hay una segunda lista también de nuestro sector, pero esta es la lista de mayoría, es la lista donde están siete partidos, incluyendo la Democracia Cristiana, y sabemos que la gente, la ciudadanía, va a entender que desde esta lista se proyecta también la candidatura a Jeannette Jara, se proyecta mantener los derechos sociales, mantener los derechos de la mujer, en fin, toda una proyección de futuro, porque aquí lo que estamos forjando es una nueva coalición, una coalición que le dé gobernabilidad a nuestro país”, declaró.

En esta línea, ratificó que José Miguel Insulza será la carta del PS para ser senador por Valparaíso, dejando de lado al actual parlamentario por la zona, Tomás de Rementería.

A pesar de que la inscripción del pacto parlamentario, aún falta decidir los cupos y los nombres de varios distritos, donde el que genera más controversia es el de Daniel Jadue, quien está en medio de un proceso judicial.

Al respecto, Lautaro Carmona (PC) indicó que “Daniel Jadue no ha sido observado por ninguna dirigencia de un partido político que participe en la mesa de trabajo, ninguno (…) aquí no han existido vetos de ningún tipo”.

“Así que es altamente probable que, si no hay ninguna dificultad desde el punto de vista legal, él sea candidato en el distrito 9”, puntualizó Carmona.

Por su parte, reiteró que Gustavo Gatica será candidato al distrito 8 como independiente, pero con cupo del PC.