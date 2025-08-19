La gran apuesta de Chile Vamos en el Distrito 9: presidentes de la UDI y Evópoli competirán contra Daniel Jadue

En el afán de contrarrestar a Daniel Jadue, Guillermo Ramírez y Juan Manuel Santa Cruz, presidentes de la UDI y Evópoli respectivamente, se inscribieron como candidatos a la Cámara al Distrito 9, zona que asoma como la madre de las batallas de la Región Metropolitana.

Durante la negociación parlamentaria, el mensaje de las directivas de Chile Vamos a sus candidatos fue claro: estar dispuestos a competir en las zonas más difíciles para la derecha con tal de evitar que el actual oficialismo obtenga mayoría en el Congreso.

Bajo este mantra es que Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, decidieron competir por un escaño en la Cámara de Diputados por el Distrito 9.

El timonel del gremialismo va por su segunda reelección y su tercer periodo parlamentario. Pero a diferencia de las elecciones de 2017 y 2021, cuando compitió por el Distrito 11, esta vez Ramírez lo hará por el 9, reconocido bastión de la izquierda.

Lo propio hará Santa Cruz, quien en su debut en elecciones populares en un terreno que ha sido reacio a su sector.

De hecho, en la elección parlamentaria de 2021, el pacto de izquierda obtuvo 4 de los 7 escaños que da el distrito. Y no sólo eso, Karol Cariola (PC) fue primera mayoría nacional en la zona con más de 78 mil votos.

Ahora, la apuesta del oficialismo está representada en Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, quien está pronto a ser enjuiciado por diversos delitos de corrupción, entre ellos, fraude al Fisco.

De hecho, el Ministerio Público alista una acusación que incluye la solicitud de 18 años de presidio para el ex jefe comunal. }

Ramírez versus Jadue

La situación judicial de Jadue, en todo caso, no fue impedimento para que el PC —a contrapelo de la opinión del resto de la coalición— inscribiera a Jadue en el Distrito 9 que, además de Recoleta, abarca las comunas de Quinta Normal, Cerro Navia, Huechuraba, Independencia, Renca, Conchalí y Lo Prado.

A esto hizo referencia directamente Ramírez al momento de confirmar su candidatura, a la vez que dio las razones para trasladarse de zona en su intención de mantenerse en la Cámara de Diputados.

“Voy a ir a competir al Distrito 9, le voy a competir a Daniel Jadue y vamos a derrotar al comunismo en su cuna. Porque vamos a ir al distrito donde son más fuertes y vamos a ir a levantar comunas que hoy día en las calles se ven deterioradas, donde la delincuencia campea y donde se nota como ninguna otra parte el problema de la inmigración”, advirtió Ramírez.

En esa línea, el timonel UDI enfatizó que buscará vencer a Jadue para que “nunca más se le dé el espacio en una lista parlamentaria” a un candidato acusado por delitos de corrupción.

La batalla de Santiago se traslada al 9

La llamada madre de todas las batallas. Así se le denomina a la elección correspondiente al Distrito 10 por lo competitivos que suelen ser los candidatos y debido a que la zona otorga ocho escaños para la Cámara.

Sin embargo, por la carga que significa tener en competencia a dos referentes de polos políticos opuestos en la misma elección —Jadue y Ramírez—; y la expectativa que causa que la derecha pueda recuperar un territorio que es identificado como un bastión de la izquierda —5 de los 8 alcaldes del distrito son oficialistas—, hacen de el Distrito 9 una de las zonas más importantes de la elección parlamentaria 2025.

En la izquierda, junto a Jadue figuran en la lista del oficialismo el actual diputado Andrés Giordano y Leonardo Jofre, por el FA; Boris Barrera del PC; César Valenzuela y Carola Rivero del PS; Sandra González, independiente pro la DC; y el ex alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, quien va en un cupo del PPD.

La incomodidad por la presencia de Daniel Jadue en la parlamentaria

En el pacto de Chile Vamos y Demócratas, competirán José Miguel González (UDI); la diputada Erika Olivera y Verónica Montecinos por Demócratas; Aldo Duque y María Elena Barco por RN; y Felipe Vidal por Evópoli; todos al alero de Ramírez y Santa Cruz.

Los pactos de la alianza de Gobierno y Chile Vamos, sin embargo, no son los únicos con pretensiones en la zona. El Partido Republicano también apuesta a sumar a nuevos diputados en la zona para acompañar al diputado José Meza.

Macarena García-Huidobro (REP), Javiera Rodríguez (REP), Maximiliano Murath (PNL), Margarita Garrido (PNL), Valeska Oyarce (PSC), son los nombres completan la lista de José Antonio Kast y Johannes Kaiser.