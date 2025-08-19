Las críticas a la candidatura de Daniel Jadue que tensionan al oficialismo: “Cuesta sostener, para el PC, que van a enfrentar la delincuencia”

La inscripción de Daniel Jadue en la lista parlamentaria ha generado diversos cuestionamientos a raíz del proceso judicial que enfrenta por el que arriesga hasta 18 años de prisión. De hecho, Jeannette Jara no quedó al margen y se refirió a la decisión que tomó su partido.

Luego de que se dieran a conocer las listas de las Elecciones Parlamentarias 2025, la inscripción del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), ha despertado diversas críticas producto de su calidad de imputado en el Caso Farmacias Populares, donde arriesga hasta 18 años de cárcel.

El ex jefe comunal competirá por el distrito 9, que está compuesto por las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Uno de los primeros es cuestionar esta candidatura fue el diputado Eric Aedo (DC). “Cuesta sostener, para el PC, que van a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado cuando el estándar que nos ponemos a nosotros mismos, lo vamos bajando”, dijo en CNN Chile el vicepresidente de la Cámara e integrante del comando de Jeannette Jara.

En este sentido, aseguró: “La candidatura de Jadue va a ser controversial, va a generar ruido, y el PC va a tener que hacerse cargo”.

En esa línea, el senador Ricardo Lagos Weber, apuntó directamente al PC. “Esto es una responsabilidad que tiene que asumir y explicar el Partido Comunista, creo que esto puede terminar perjudicando a los propios candidatos del PC. Creo que no fue la mejor medida”, expresó en Radio Universo.

“Si se hubiera dependido de mí, yo no lo hubiera llevado como candidato, lo digo así”, añadió.

Por otro lado, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó a Jeannette Jara a responder por qué Jadue está “dentro de su lista parlamentaria”.

“Son señales claras cuando uno ve que dentro de la lista del gobierno llevan de candidato a Daniel Jadue. Que la Fiscalía lo acuse de fraude del fisco, de cohechos, y que estén solicitando 18 años, no es menor y quiere decir que hay antecedentes suficientes para que una persona como Daniel Jadue no se hubiese presentado de candidato, y menos que lo hubiese apoyado el mismo partido de la candidata de gobierno“

“Son señales y esas señales son claras. Jara hoy día va a tener que responder por qué lleva a Jadue dentro de su lista”, expuso.

Jeannette Jara manifestó su incomodidad por la candidatura de Daniel Jadue

Frente a esta controversia, la abanderada de Unidad por Chile manifestó sus reparos sobre la inscripción del ex alcalde de Recoleta. “Los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, expresó en conversación con Mucho Gusto de Mega.

“Me habría gustado tener puros candidatos que no hubiesen tenido que estar preocupados de estarse defendiendo a la vez, pero es lo que hay“, dijo con respecto a la lista parlamentaria de su bloque.

Para cerrar, aseguró que si ella hubiese estado en el escenario de Jadue “me habría dedicado a defenderme en los tribunales, pero bueno, hay decisiones que toman algunas personas y será la ciudadanía la que elegirá”.