Programa de Evelyn Matthei apunta a crear un millón de empleos, reducir el Estado y combatir la delincuencia

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, presentó este martes su programa de Gobierno, el que está focalizado en el combate a la delincuencia, el crecimiento económico, la reducción del Estado, la creación de empleos y el mejoramiento de la salud y la educación en el país.

En el documento, que nombró como las bases programáticas de su campaña, la ex alcaldesa de Providencia reveló cuáles serán las prioridades de su mandato en caso de que se imponga en las Elecciones Presidenciales 2025.

“Quiero ser clara, no vengo a administrar una crisis. Vengo a hacerme cargo. Porque sé lo que significa gobernar, y sé cómo hacerlo: con orden, equipos técnicos experimentados y sentido de urgencia. Los chilenos no pueden seguir esperando”, planteó en la introducción de sus propuestas.

En concreto, el programa de Gobierno de Evelyn Matthei se sustenta en cinco bases que parten con el combate contra el crimen organizado, donde propone incrementar el presupuesto para la seguridad, aumentar la dotación policial, así como la inteligencia y el uso de tecnología para enfrentar a la delincuencia, blindar las fronteras para frenar el ingreso ilegal, y la recuperación del control de las cárceles, entre otras materias.

El segundo tema que aborda la candidata se refiere a la necesidad de impulsar el crecimiento económico, para lo que propone crear un millón de puestos de trabajo, bajar el impuesto corporativo al 23% de manera inmediata, eliminar la permisología “para que el Estado se convierta en un facilitador de la inversión”, y el desarrollo de los sectores estratégicos, como la minería, la energía y el turismo.

Salud, vivienda y reducción del Estado en el programa de Evelyn Matthei

En tercer lugar, Evelyn Matthei mencionó lo que denominó como una mejor calidad de vida, donde pone en un lugar central a las mujeres, tanto en materia de seguridad como de su participación en la vida laboral. Menciona además un nuevo trato en salud, el foco en la calidad de la educación, e incluye un plan nacional de 400 mil viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 400 mil, “priorizando barrios seguros y conectados”. Apuesta también por un desarrollo rural sostenible y un nuevo pacto social con los pueblos originarios “basado en el respeto, el reconocimiento y la reparación”.

El cuarto punto que contempla el documento entregado por la ex alcaldesa aborda la necesidad de poner orden en Estado, para lo que propone fortalecer las instituciones fiscalizadoras y aumentar el presupuesto de la Contraloría General de la República (CGR), y la reducción del Estado, al disminuir el número de ministerios.

Finalmente, el programa de Gobierno de Evelyn Matthei aborda el papel de Chile a nivel internacional y asevera que la prioridad será diversificar los vínculos políticos, comerciales y los mercados, además de promover la cooperación en seguridad para “impulsar la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, así como la regulación de los flujos migratorios”.